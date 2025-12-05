NRI महिला से हाईवे पर लूट, चार हजार डाॅलर ले गए लुटेरे, पुलिस रुपये समझ लेती रही हल्के में
आगरा कानपुर हाईवे पर एक एनआरआई महिला से लूटपाट हुई। बदमाशों ने महिला से चार हजार डॉलर लूटे, जिसकी कीमत लगभग 3.3 लाख रुपये है। पुलिस ने पहले मामले को ह ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, आगरा। ट्रांस यमुना में झरना नाले के पास गुरुवार शाम को लूट की सनसनीखेज वारदात हुई। स्कूटी सवार लुटेरों ने भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक से चार हजार डाॅलर के साथ ही 20 हजार रुपये, दो मोबाइल फोन लूट लिए।
वह आगरा में एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद रिश्तेदारों के साथ एअरपोर्ट दिल्ली जा रही थीं। लुटेरों ने पंक्चर होने की बात कहते हुए कार को रुकवा लिया। चालक के गाड़ी से उतरते ही वारदात को अंजाम दिया। पुलिस जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज तलाशे जा रहे हैं।
मूलरूप से हाथरस के गुलाब नगर निवासी कुमारी वर्मन पिछले 15 वर्षों से अमेरिका कैलिफोर्निया में बेटी के साथ रह रही थीं। वह अपनी बहन के बेटे की शादी समारोह में शामिल होने के लिए घटिया मोहल्ले में आई थीं।
जयपुर में शादी होने के बाद गुरुवार को संजय प्लेस स्थित पीएल पैलेस में शादी से जुड़े अन्य कार्यक्रम हुए। यहां से वह अन्य रिश्तेदारों के साथ यमुना एक्सप्रेसवे होते हुए दिल्ली एअरपोर्ट जाने के लिए कार में सवार होकर निकलीं।
एक कार में वह अपने एक रिश्तेदार के साथ सवार थीं। ट्रांस यमुना क्षेत्र में झरना नाले के पास शाम करीब साढ़े छह बजे स्कूटी सवार दो युवक उनकी कार के पास आए और ड्राइवर से कहा कि गाड़ी का टायर पंक्चर है।
ड्राइवर के कार रोकते ही लुटेरों ने कार में बैठी कुमारी वर्मन का पर्स लूट लिया और फरार हो गए। पीड़िता के अनुसार बैग में चार हजार अमेरिकी डाॅलर, 20 हजार रुपये, दो मोबाइल फोन, वीजा व पासपोर्ट रखा हुआ था।
पुलिस वारदात को टप्पेबाजी की घटना मान रही है। पुलिस ने कार चालक से भी पूछताछ की। सीसीटीवी फुटेज व मोबाइल लोकेशन के आधार पर युवक मंडी तक जाते हुए नजर आए हैं। डीसीपी सिटी सैय्यद अली अब्बास ने मौके पर पहुंचकर जांच की।
उन्होंने कहा कि आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक किए जा रहे हैं। जल्द ही युवकों को गिरफ्तार किया जाएगा।
चार हजार रुपये समझ सक्रिय नहीं हुई पुलिस
एनआरआइ महिला के साथ हुई लूट की घटना की जानकारी मिलने पर आगरा में रह रहे रिश्तेदार व साथ में रवाना हुए रिश्तेदार व बेटी मौके पर पहुंच गए। पुलिस को सूचना देकर चार हजार डाॅलर लूट के बारे में बताया गया।
पुलिस डाॅलर को सिर्फ चार हजार रुपये समझ बैठी, इसलिए कुछ समय तक सक्रियता नहीं दिखाई। पीड़िता ने पुलिस से चार हजार डालर होने की बात कही, इसके बाद पुलिस सक्रिय हुई।
