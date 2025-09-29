दस्यु निर्भय गुर्जर गैंग का सदस्य आगरा पुलिस ने किया गिरफ्तार, कभी पांच सौ रुपये था इनाम; जो बढ़कर हुआ 50 हजार

आगरा पुलिस ने 50 हजार रुपये के इनामी दस्यु निर्भय गुर्जर गैंग के सदस्य बबलू उर्फ टाइगर उर्फ जितेंद्र को गिरफ्तार किया है। वह अपहरण चोरी लूट और डकैती जैसी वारदातों में शामिल था। पुलिस ने उसके पास से एक तमंचा बरामद किया है। डीसीपी पूर्वी सैय्यद अली अब्बास ने बताया कि वह दूध व्यापारी के अपहरण के लिए आया था तभी पकड़ा गया।

जागरण संवाददाता, आगरा। दस्यु निर्भय गुर्जर गैंग का सदस्य 50 हजार रुपये के इनामी को डौकी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अपहरण, चोरी, लूट, डकैती जैसी वारदातों में आरोपित शामिल रहा है। पुलिस ने उसके पास से एक तमंचा बरामद किया है।

डीसीपी पूर्वी ने दी जानकारी पुलिस लाइन सभागार में डीसीपी पूर्वी सैय्यद अली अब्बास ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि चेकिंग के दौरान पुलिस टीम ने सोमवार को सैंथा थाना गजनेर कानपुर देहात व वर्तमान में बांदा के जसपुर में रह रहे बबलू उर्फ टाइगर उर्फ जितेंद्र को गिरफ्तार किया है। आरोपित दस्यतु सरगना निर्भय गुर्जर गैंग का सदस्य है। आरोपित गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर अपहरण की वारदातों को अंजाम देता था।

मुखिया के मारे जाने के बाद अंडरग्राउंड था वर्ष 2002 में आरोपित ने राठेरी गांव के हरिओम उर्फ कल्ला का अपहरण किया था। गैंग के मुखिया निर्भय गुर्जर के पुलिस एकाउंटर में मारे जाने के बाद से बाद अंडरग्राउंड था। सोमवार को वह एक दूध व्यापारी के अपहरण के लिए आया था, तभी पुलिस टीम ने उसे दबोच लिया।