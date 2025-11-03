फतेहपुर सीकरी: सैन्य दंपति ठगी का शिकार, चादर के नाम पर धोखा! कार्रवाई नहीं हुई

संवाद सूत्र, जागरण-फतेहपुर सीकरी। विश्व धरोहर स्मारक अवलोकन करने आए सैन्य अधिकारी दंपति से बाबा की चादर चढ़वाने के नाम पर ठगी करने वाले लपका तंत्र के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की गई है। पर्यटन पुलिस कर्मियों द्वारा पीड़ित दंपति को लपका तंत्र से चादर के नाम पर ठगी का रुपया वापस लेकर सैन्य अधिकारी दंपति को वापस करके अपनी पीठ थपथपा ली गई है।

यह पहला अवसर नहीं है जब लपका तंत्र से ठगी की रकम वापस लेकर पीड़ित पर्यटक को वापस की गई हो। लेकिन थाना पुलिस एवं पर्यटन पुलिस व गुलिस्ता पर्यटक वाहन पार्किंग का संचालन करने वाले अधिकारी द्वारा लपका तंत्र से गठजोड़ के चलते करवाई नहीं की जाती है।

लपका तंत्र है सक्रिय गुलिस्ता पर्यटक वाहन पार्किंग क्षेत्र लपका तंत्र के फल फूलने का सबसे प्रमुख अड्डा है। आगरा जयपुर हाईवे स्थित कोरई टोल प्लाजा से गुड़ की मंडी नहर, मोड बाईपास, आगरा गेट से गुलिस्ता पर्यटक वाहन पार्किंग होकर शाह कुली से स्मारक क्षेत्र तक लपका तंत्र के गुर्गे पर्यटकों को धार्मिक भावना एवं मीठी बातों में फंसा कर घेर लेते हैं। वाईकर्स लपके पर्यटक वाहनों का पीछा करते-करते अपनी बाइक गाड़ी के आगे लगा देते हैं। जिससे दुर्घटना भी होती रही है।

सैन्य अधिकारी से की थी ठगी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से सैन्य अधिकारी कर्नल अमरनाथ अपनी पत्नी के साथ स्मारक भ्रमण करने के लिए शनिवार दोपहर गुलिस्ता पर्यटक वाहन पार्किंग पहुंचे थे। बैटरी कर में बैठने जा रहे पार्किंग के समीप लपका तंत्र ने दंपति को घेर लिया और अपनी बातों में फंसा लिया। सैन्य अधिकारी दंपति से 3100 रुपया, 1100 रुपया, 150 एवं 250 रुपया सूफी संत हजरत शेख सलीम चिश्ती बाबा की चादर चढ़वाने व अन्य कार्यों के लिए ले लिए थे।