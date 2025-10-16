धनतेरस से पहले आगरा में ट्रैफिक की नई यातायात व्यवस्था, जाम से बचने के लिए इन रास्तों से निकलें; यहां है पार्किंग

जागरण संवाददाता, आगरा। दीपावली, धनतेरस, गोवर्धन पूजा और भैया दूज के अवसर पर शहर के बाजारों में बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए पुलिस ने यातायात व्यवस्था जारी की है। जो 17 से 23 अक्टूबर तक सुबह 10 से रात 10 बजे तक प्रभावी रहेगी।

इस दौरान हरीपर्वत से भगवान टाकीज चौराहे तक सिटी बसों का मार्ग परिवर्तित रहेगा। शाहगंज समेत पुराने बाजारों में तीन व चार पहिया वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। डीसीपी यातायात अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि यह व्यवस्था लोगों की सुविधा और बाजारों में सुचारू यातायात बनाए रखने के लिए की गई है।

एमजी रोड पर स्पीड कलर लैब से दीवानी चौराहे तक यह रहेगी व्यवस्था

स्पीड कलर लैब तिराहा से भगवान टाकीज चौराहा तक आवागमन करने वाली सिटी बसें स्पीड कलर लैब तिराहा से डॉ. नवल किशोर चौराहा होकर आरबीएस से जेल तिराहा से खंदारी कैंपस से खंदारी चौराहा जाएंगी। वहां से सर्विस रोड से भगवान टाकीज चौराहा को जाएंगी।



पार्किंग स्थल नगर निगम परिसर, सूर सदन प्रेक्षागृह पार्किंग स्थल, दीवानी चौराहा के पास खाली स्थान और संजय प्लेस में पुराने शहर में यह रहेगी यातायात व्यवस्था तीन व चार पहिया वाहनों को चिम्मन पूड़ी तिराहे से कश्मीरी बाजार या फुव्वारा की तरफ जाना है तो वह रावतपाडा, नमक की मंडी, किनारी बाजार मार्ग से न जाकर चिम्मनपुड़ी, पीपल मंडी दरेसी संख्या एक, काला महल मार्ग से होकर कश्मीरी बाजार या फुव्वारा को जाएंगे।

तीन व चार पहिया वाहनों का आवागमन पीपल मंडी तिराहे से रावतपाडा तिराहा के मध्य प्रतिबंधित रहेगा। उक्त वाहन पीपल मंडी तिराहे से चिम्मन पूडी़ होकर रावतपाडा तिराहा की तरफ जाएंगे।

घटिया आजम खां से फव्वारा,कश्मीरी बाजार जाने वाले तीन व चार पहिया वाहन घटिया आजम खां से धूलियागंज, गुदड़ी मंसूर खां व काला महल चौराहा से कश्मीरी बाजार या फव्वारा की तरफ जा जाएंगे।

सिंधी मार्केट चर्च गेट से फुलट्टी, छिली ईट, घटिया आजम खां जाने वाले तीन व चार पहिया वाहन चर्च गेट से गुड़ की मंडी होते हुए फुलट्टी, छिली ईंट, घटिया आजम खां को जाएंगे।

सिंधी मार्केट चर्च गेट से कश्मीरी बाजार या सुभाष बाजार जाने वाले तीन व चार पहिया वाहन चर्च गेट से गुड़ की मंडी, फुलट्टी, घटिया आजम खां, धूलियागंज, काला महल, पीपल मंडी तिराहा से जाएंगे।

चर्च गेट हॉस्पीटल रोड तिराहा से फव्वारा की तरफ तीन व चार पहिया वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

चिम्मन पूड़ी तिराहा, लुहार गली, रावतपाडा, नमक की मंडी, सेठ गली, किनारी बाजार, कसेरट बाजार, फुव्वारा, कश्मीरी बाजार के मध्य आटो व ई-रिक्शा प्रतिबंधित रहेंगे।

फुलट्टी तिराहा से सेव का बाजार, कश्मीरी बाजार व फुव्वारा के मध्य आटो एवं ई-रिक्शा प्रतिबंधित रहेंगे।

हींग की मंडी (पाकीजा होटल) से दवा मार्केट कोतवाली के मध्य आटो एवं ई-रिक्शा प्रतिबंधित रहेंगे।

पार्किंग स्थल मनकामेश्वर मंदिर गेट के सामने (यमुना किनारा), एसएन मेडिकल कालेज, लेडी लायल कालेज में पार्किंग होगी। शाहगंज बाजार में यह रहेगी व्यवस्था बारहखंभा रेलवे फाटक से रुई की मंडी चौराहे की ओर सभी प्रकार के तीन व चार पहिया वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।

रुई की मंडी चौराहा पर सभी प्रकार के तीन व चार पहिया वाहन प्रतिबंधित रहेंगे।

तहसील चौराहे से रुई की मंडी चौराहे की ओर सभी प्रकार के तीन व चार पहिया वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। यह सभी वाहन पचकुंइयां चौराहे होते हुए कोठी मीना बाजार मार्ग से जाएंगे।

भोगीपुरा चौराहा से रुई की मंडी चौराहा एवं संगीता टाकीज वाले मार्ग की ओर सभी प्रकार के तीन चार पहिया वाहन प्रतिबंधित रहेंगे।

शाहगंज चौराहा से रुई की मंडी चौराहा एवं संगीता टाकीज वाले मार्ग पर सभी प्रकार के तीन व चार पहिया वाहन प्रतिबंधित रहेंगे।

पचकुंइया चौराहा से शाहगंज चौराहा की ओर सभी तीन व चार पहिया वाहन प्रतिबंधित रहेंगे।

स्पीड कलर लैब चौराहा (शाहगंज) से शाहगंज चौराहा की ओर सभी तीन व चार पहिया वाहन प्रतिबंधित रहेंगे।

सीओडी तिराहे से भोगीपुरा चौराहा की सभी तीन व चार पहिया वाहन प्रतिबंधित रहेंगे।

पृथ्वीनाथ फाटक तिराहा पर ड्यूटी लगाकर यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।आवश्यकता होने पर वाहनों का मार्ग परिवर्तन किया जाएगा।