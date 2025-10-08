आगरा को मिला एक और थाना: हंसराज भदौरिया बने पहले प्रभारी निरीक्षक, एकता थाने में आएंगे ये एरिया

ताजनगरी में ताजगंज के एकता चौकी को थाने का दर्जा मिल गया है। खंदौली के इंस्पेक्टर हंसराज सिंह भदौरिया को एकता थाने का पहला प्रभारी बनाया गया है। ताजगंज थाने का भार कम करने के लिए एकता थाने का निर्माण किया गया है जिसमें कई ग्रामीण क्षेत्र शामिल होंगे। फिलहाल थाना चौकी परिसर में ही चलेगा और नए भवन के लिए जमीन की तलाश जारी है।

जागरण संवाददाता, आगरा। लंबे समय के इंतजार के बाद ताजगंज थाने की एकता चौकी को थाने का दर्ज मिल गया है। शासन से स्वीकृति मिलने के बाद नवसृजित थाने में स्टाफ की तैनाती गई है। इसके साथ ही इंस्पेक्टर खंदौली हंसराज सिंह भदौरिया पहले थाना प्रभारी के रूप में एकता थाने में तैनाती दी गई है। ताजगंज थाने के ग्रामीण क्षेत्र को एकता थाने में शामिल किया गया है। एकता थाना बनने से ताजगंज थाने का भार कम होगा।

इंस्पेक्टर खंदौली हंसराज को मिली पहले थाना प्रभारी के रूप में तैनाती ताजगंज थाने का क्षेत्रफल बड़ा होने के कारण एकता चौकी को थाना बनाने की कवायद पिछले कई वर्षों से चल रही थी। आखिरकार पुलिस कमिश्नर की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को शासन ने स्वीकृति दे दी। इसके साथ ही आगरा कमिश्नरेट में एकता थाना बनाया गया है। एकता थाना बनने के बाद पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने स्टाफ के साथ ही थाना प्रभारी की तैनाती कर दी है।

शासन ने स्वीकृति मिलने के बाद एकता थाना बना खंदौली थाने में तैनात इंस्पेक्टर हंसराज सिंह भदौरिया को एकता थाने का पहला प्रभारी निरीक्षक बनाया गया है। अग्रिम आदेश तक एकता थाना ताज सुरक्षा सर्किल व सिटी जोन का हिस्सा रहेगा। डीसीपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि शासन को भेजे गए प्रस्ताव पर स्वीकृति मिलने के साथ ही एकता थाना बन गया है।

एकता थाने में शामिल किए गए क्षेत्र नवसृजित एकता थाने में चमरौली, पावन धाम, कावेरी विहार फेस टू, रश्मि विहार, कहरई, नालंदा टाउन, मारुति विहार, मारुित सिटी, गुतला, माधव विहार, अकबरपुर, ब्रह्मनगर, बरौली अहीर, रजरई, कौलक्खा, रामनगर, बगदा, रद्दू की गढ़ी, देवरी, सुजगई, कोटली बगीची, बहेटा, सेमरी, बजहेरा, नगला कली, नौबरी, पंचगाई खेड़ा, ठाकुरदास की गढ़ी, श्यामो, नौफरी, दिगनेर, गंगरौआ, विदरई, गढ़ी सोना, महुआ खेड़ा, कुआंखेड़ा, गढ़ी नवलिया, कलाल खेड़िया, बुढ़ेरा, मियांपुर, नगला अरहर, तोरा, नौपुरा, धांधूपुरा, नगला टीन, गढ़ी बंगस, करभना, बुढ़ाना, लोहागढ़, लकावली, नगला पैमा आदि क्षेत्रों को शामिल किया गया है।

चौकी परिसर में चलेगा थाना एकता थाने के लिए जमीन चिह्नित की जा रही है। जमीन चिह्नित होते ही यहां थाने का निर्माण शुरू होगा। थाने के लिए बिल्डिंग जब तक नहीं बनती तब तक एकता चौकी की बिल्डिंग में ही थाना चलेगा। ढाई लाख की आबादी वाले एकता थाने के लिए चौकियां चिह्नित की जा रही हैं। ताजगंज थाने की तोरा चौकी अब एकता थाने का हिस्सा होगी।

सिटी जोन को दो हिस्सों में बांटने की तैयारी आगरा सिटी जोन में अब तक 21 थाने थे। एकता थाने बनने से सिटी जोन में थानों की संख्या 22 हो गई। सिटी जोन को दो हिस्सों में बांटने की तैयारी है। इसके लिए पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार की ओर से पूर्व में शासन को प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है।

प्रस्ताव के अनुसार शहर को नार्थ और साउथ जोन में बांटा जाएगा। एत्मादपुर सर्किल को सिटी जोन में शामिल कर लिया जाएगा। नार्थ सिटी जोन में तीन सर्किल हरीपर्वत, एत्मादपुर और छत्ता सर्किल व 10 थाने आएंगे। साउथ जोन में चार सर्किल लोहामंडी, कोतवाली, सदर और ताजगंज आएंगे।