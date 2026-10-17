रेल यात्रियों को बड़ी राहत, नई दिल्ली इंटरसिटी 5 नवंबर से ग्वालियर तक चलेगी

जागरण संवाददाता, आगरा। ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे हर कदम उठा रहा है। कई पूजा विशेष ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। आगरा-नई दिल्ली इंटरसिटी का संचालन पांच नवंबर से ग्वालियर तक किया जाएगा। यह ट्रेन 14 नवंबर तक चलेगी। इस दौरान यह ट्रेन धौलपुर और मुरैना में भी रुकेगी।

नवंबर में कई त्योहार हैं। जिस पर नई दिल्ली-ग्वालियर के मध्य यात्रियों की सबसे अधिक भीड़ रहेगी। पांच नवंबर से नई दिल्ली इंटरसिटी ग्वालियर तक चलेगी। ग्वालियर से नई दिल्ली इंटरसिटी के मध्य इस ट्रेन का संचालन होगा।

रेलवे ने 15 नवंबर तक किया विस्तार जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि यह ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से शाम 5.40 बजे इंटरसिटी चलेगी। यह ट्रेन 10.20 बजे कैंट स्टेशन पहुंचेगी और रात 1.40 बजे ग्वालियर पहुंचेगी। रात 2.40 बजे यह ट्रेन ग्वालियर स्टेशन से नई दिल्ली के लिए रवाना होगी। सुबह 5.40 बजे कैंट होते हुए सुबह 10 बजे नई दिल्ली स्टेशन पहुंचेगी। वहीं खातीपुरा से प्रत्येक बुधवार को कोलकाता के लिए विशेष ट्रेन का संचालन 28 अक्टूबर से 18 नवंबर तक होगा।