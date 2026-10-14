सदर बाजार तक पहुंची ट्रेन, मॉल रोड पर पहली बार दौड़ी आगरा मेट्रो; 3 KM का सफल ट्रायल रन

जागरण संवाददाता, आगरा। Agra Metro: उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (यूपीएमआरसी) ने द्वितीय कॉरिडोर (आगरा कैंट से कालिंदी विहार) के तहत डिपो से सदर बाजार मेट्रो स्टेशन तक ट्रेन का ट्रायल रन पूरा कर लिया। पहली बार मेट्रो ट्रेन माल रोड से होकर गुजरी तो इसे देखने के लिए लोगों में भी उत्सुकता नजर आई।

तीन किलोमीटर लंबे डाउन लाइन खंड पर हुए इस परीक्षण के साथ ही दूसरे कारिडोर के निर्माण व संचालन की तैयारियों में तेजी आई है। तीन किलोमीटर लंबी डाउन लाइन का सफल ट्रायल रन ट्रायल रन फूल सैय्यद चौराहा स्थित आगरा मेट्रो डिपो की एंट्री लाइन से सदर बाजार मेट्रो स्टेशन तक किया गया। मेट्रो ट्रेन को डाउन लाइन पर चलाया गया और परीक्षण पूरा होने के बाद वापस डिपो लाया गया। अप लाइन पर ट्रैक बिछाने का काम भी अंतिम चरण में है। पिछले सप्ताह मेट्रो संचालन के लिए ऊर्जा उपलब्ध कराने वाली थर्ड रेल का काम भी पूरा कर लिया गया है।