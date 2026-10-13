मनीषा सिंह जिलाध्यक्ष और अपूर्वा जादौन महानगर अध्यक्ष, आगरा भाजपा महिला मोर्चा को मिली नई कमान

जागरण संवाददाता, आगरा। विधान सभा चुनाव से पहले भाजपा में संगठन की मजबूती पर ध्यान दिया जा रहा है। अब तक पार्टी जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर भी जिम्मेदारी दे रही है। मगर, सोमवार को महिला मोर्चा के पदाधिकारियों की घोषणा में यह नहीं दिखा। जिले के साथ ही महानगर की कमान भी ठाकुर को ही सौंपी गई है। महानगर अध्यक्ष बनीं अपूर्वा जादौन पिछली टीम में उपाध्यक्ष रही हैं।

मनीषा सिंह को पहली बार में ही जिलाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मनीषा सिंह को पहली बार में ही जिलाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिली है। किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष अशोक चाहर और महानगर अध्यक्ष रवि राजपूत बनाए गए हैं।

भाजपा में जिला और महानगर संगठन के गठन के बाद से ही मोर्चों में स्थान पाने के लिए दावेदारों की लंबी लाइन थी। स्थानीय स्तर से लेकर लखनऊ और दिल्ली तक दावेदार दौड़ लगा रहे थे।

महिला मोर्चा के लिए भी महानगर और जिले में कई महिला कार्यकर्ताओं ने दावेदारी की थी। सोमवार को प्रदेश नेतृत्व ने पदाधिकारियों की घोषणा की। मनीषा सिंह। मनीषा सिंह को जिलाध्यक्ष और अपूर्वा जादौन को बनाया महानगर अध्यक्ष जिलाध्यक्ष मनीषा सिंह को बनाया गया। शंकर ग्रींस में रहने वाली मनीषा सिंह पदमश्री डा. लाल बहादुर सिंह चौहान की पुत्रवधू हैं। उनके पति अमिताभ चौहान भी चिकत्सक हैं। मनीषा सिंह काफी समय से सामाजिक कार्यों में लगी थीं। कुछ समय से भाजपा में सक्रिय थीं। पार्टी ने उनकी सक्रियता को देखते हुए मौका दिया है।