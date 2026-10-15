आगरा मेट्रो की अनोखी तरकीब: न पुल टूटा, न खोला एक भी बोल्ट; फुट ओवर ब्रिज हटाए बिना रखा यू-गर्डर

जागरण संवाददाता, आगरा। आगरा मेट्रो ने आईएसबीटी से गुरु का ताल के बीच निर्माणाधीन कॉरिडोर में एनएच-19 स्थित फुट ओवर ब्रिज (एफओबी) के ऊपर यू-गर्डर रख दिया गया। खास बात यह है कि इस काम के लिए पहले से मौजूद फुट ओवर ब्रिज को हटाया नहीं गया। ब्रिज के ऊपर ही यू-गर्डर स्थापित किया गया, ताकि लोगों को सड़क पार करने में परेशानी न हो और यातायात भी कम प्रभावित हो।

आमतौर पर मेट्रो स्टेशन बनाने में शटरिंग और लेंटर की पारंपरिक प्रक्रिया अपनाई जाती है, लेकिन आगरा मेट्रो में स्टेशन के कानकोर्स निर्माण के लिए डबल टी गर्डर और पाई गर्डर का इस्तेमाल किया जा रहा है। स्टेशनों के लिए कुल 24 क्रास आर्म का परिनिर्माण किया गया आगरा मेट्रो के प्रथम कारिडोर के शेष एलिवेटेड खंड में आईएसबीटी, गुरु का ताल और सिकंदरा स्टेशन के लिए सभी क्रास आर्म स्थापित करने का काम पूरा हो गया है। इन स्टेशनों के लिए कुल 24 क्रास आर्म का परिनिर्माण किया गया है। आईएसबीटी से सिकंदरा के बीच बन रहे कॉरिडोर में करीब 272 यू-गर्डर लगाए जाने हैं। इनमें से अब तक 240 यू-गर्डर स्थापित कर दिए गए हैं। इसके अलावा कुल 52 आई-गर्डर में से 40 और 123 पियरकैप में से 117 स्थापित किए जा चुके हैं।