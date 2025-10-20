Language
    Smart Prepaid Meter: यूपी के इस शहर में महंगा हुआ बिजली का नया कनेक्शन, EMI से स्मार्ट मीटर का पेमेंट

    By Vidhyaram Narwar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 07:52 AM (IST)

    आगरा में, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (डीवीवीएनएल) उन क्षेत्रों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा रहा है जहां नए कनेक्शन दिए जा रहे हैं। मीटर की राशि एकमुश्त जमा करने में असमर्थ लोगों के लिए, अब 60 किश्तों में भुगतान करने का विकल्प उपलब्ध है। झुग्गी-झोपड़ी और पटरी दुकानदार 150 रुपये प्रति माह की 60 किश्तों में भुगतान कर सकते हैं।

    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, आगरा। जिन क्षेत्रों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है, उस क्षेत्र में नया कनेक्शन लेने वालों को स्मार्ट प्रीपेड मीटर की राशि 6016 रुपये झटपट पोर्टल पर एक मुश्त जमा करनी होगी। जो लोग एक साथ प्रीपेड मीटर की राशि एक साथ जमा नहीं कर सकते वे 60 किश्तों में जमा कर पाएंगे।

    जहां स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, वहां पर नया कनेक्शन लेने पर लगाए जा रहे हैं प्रीपेड मीटर


    दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (डीवीवीएनएल) के सभी पांच लाख उपभोक्ताओं के यहां पर स्मार्ट प्रीपेड कनेक्शन लगाए जाने हैं। प्रथम फेस में कस्बाओं में लगाए जा रहे हैं। जिन क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, उस क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति नया कनेक्शन लेना चाहता है, उनके यहां पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जाएगा। इसके लिए झटपट पोर्टल पर आनलाइन आवेदन के साथ ही मीटर की राशि जमा करनी होगी। मीटर की राशि एक साथ जमा करने में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।


    इन्हें किश्तों में जमा करने का मिलेगा मौका

    सिंगल फेस के लिए झुग्गी-झोपड़ी एवं पटरी दुकानदारों के मामले में उपभोक्ता प्रीपेड मीटर की राशि 150 रुपये प्रति माह 60 किश्तों में जमा कर सकते हैं। वहीं संयोजन के समय एक हजार रुपये जमा करने होंगे। अन्य उपभोक्ता 12 किश्तों में जमा करा सकते हैं।



    नया कनेक्शन लेने वालों के यहां पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जा रहा है। जिसकी एकमुश्त कीमत जमा करनी पड़ रही थी। जिसे किश्तों में भी जमा करने का अवसर दिया जा रहा है। कपिल सिंधवानी, मुख्य अभियंता, डीवीवीएनएल