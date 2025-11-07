यीडा बोर्ड की बैठक आज, न्यू आगरा के मास्टर प्लान को मिल सकती है मंज़ूरी

जागरण संवाददाता, आगरा। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) की बोर्ड बैठक शुक्रवार को ग्रेटर नोएडा में होने जा रही है। इसमें आगरा में 12 हजार 154 हेक्टेयर भूमि में यीडा द्वारा विकसित किए जाने वाले न्यू आगरा अर्बन सेंटर के मास्टर प्लान को स्वीकृति मिल सकती है। यीडा की यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे 37 गांवों की भूमि पर न्यू आगरा बसाने की योजना है।

यीडा के चेयरमैन आलोक कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार दोपहर तीन बजे से यीडा कार्यालय में बोर्ड बैठक होगी। न्यू आगरा अर्बन सेंटर में 14.6 लाख लोगों के लिए बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाएगा। उद्योग, व्यवसाय व पर्यटन से यहां 8.5 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। न्यू आगरा में 3311 हेक्टेयर भूमि आवासीय और 2082 हेक्टेयर भूमि औद्योगिक रहेगी। इसके साथ ही व्यावसायिक और पर्यटन गतिविधियों के लिए भी भूमि आरक्षित रहेगी। इसमें हरियाली पर ध्यान देने के साथ ही पर्यावरण अनुकूल उद्योग लगाए जाएंगे।

एकमुश्त समाधान योजना का मिल सकता है लाभ हेरिटेज सिटी परियोजना में संशोधन का प्रस्ताव, एकमुश्त समाधान योजना, नए सेक्टरों के विकास को भूमि खरीद के प्रस्ताव स्वीकृति के लिए रखे जाएंगे। एकमुश्त समाधान योजना पर बोर्ड की स्वीकृति मिलने से बकायेदार आवंटियों को दंडात्मक ब्याज से छूट मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा।