    यीडा बोर्ड की बैठक आज, न्यू आगरा के मास्टर प्लान को मिल सकती है मंज़ूरी

    By Nirlosh Kumar Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 01:25 PM (IST)

    यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) की बोर्ड बैठक में न्यू आगरा अर्बन सेंटर के मास्टर प्लान को स्वीकृति मिलने की संभावना है। यीडा यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे 37 गांवों की भूमि पर न्यू आगरा बसाने की योजना बना रहा है, जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा और बुनियादी सुविधाओं का विकास होगा। बैठक में अन्य विकास परियोजनाओं पर भी चर्चा होगी।

    जागरण संवाददाता, आगरा। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) की बोर्ड बैठक शुक्रवार को ग्रेटर नोएडा में होने जा रही है। इसमें आगरा में 12 हजार 154 हेक्टेयर भूमि में यीडा द्वारा विकसित किए जाने वाले न्यू आगरा अर्बन सेंटर के मास्टर प्लान को स्वीकृति मिल सकती है। यीडा की यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे 37 गांवों की भूमि पर न्यू आगरा बसाने की योजना है।

    यीडा के चेयरमैन आलोक कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार दोपहर तीन बजे से यीडा कार्यालय में बोर्ड बैठक होगी। न्यू आगरा अर्बन सेंटर में 14.6 लाख लोगों के लिए बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाएगा। उद्योग, व्यवसाय व पर्यटन से यहां 8.5 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। न्यू आगरा में 3311 हेक्टेयर भूमि आवासीय और 2082 हेक्टेयर भूमि औद्योगिक रहेगी। इसके साथ ही व्यावसायिक और पर्यटन गतिविधियों के लिए भी भूमि आरक्षित रहेगी। इसमें हरियाली पर ध्यान देने के साथ ही पर्यावरण अनुकूल उद्योग लगाए जाएंगे।

    एकमुश्त समाधान योजना का मिल सकता है लाभ

    हेरिटेज सिटी परियोजना में संशोधन का प्रस्ताव, एकमुश्त समाधान योजना, नए सेक्टरों के विकास को भूमि खरीद के प्रस्ताव स्वीकृति के लिए रखे जाएंगे। एकमुश्त समाधान योजना पर बोर्ड की स्वीकृति मिलने से बकायेदार आवंटियों को दंडात्मक ब्याज से छूट मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा।

    अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों का लाभ ले चुके बिल्डर परियोजना में फ्लैट खरीदारों को कब्जा व रजिस्ट्री की समीक्षा भी की जाएगी। खरीदारों को फ्लैट मिलने में और तेजी आ सकती है।

    बफर जोन के बाद औद्योगिक व अन्य गतिविधियों के लिए उपयोग की अनुमति की प्रक्रिया तय की जा सकती है। यीडा क्षेत्र में विकास परियोजनाओं, राजस्व की प्राप्ति एवं व्यय आदि की जानकारी भी बोर्ड के सदस्यों को दी जाएगी। बोर्ड बैठक के लिए विभागीय अधिकारियों ने गुरुवार को प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया।