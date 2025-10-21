Language
    बच्चों के विवाद में पड़ोसी ने रेता बुजुर्ग महिला का गला, तड़प-तड़प कर मौत... साइको है हत्यारा!

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 08:41 AM (IST)

    आगरा के रुनकता में बच्चों के विवाद के बाद एक पड़ोसी ने 70 वर्षीय वृद्धा की गला रेतकर हत्या कर दी। मृतका के परिवार और आरोपी के बीच पहले से मुकदमा चल रहा था। आरोपी वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार, आरोपी नशे का आदी है और पहले भी कई बार झगड़ा कर चुका है।

    बच्चों के झगड़े में पड़ोसी ने की वृद्धा की निर्मम हत्या

    जागरण संवाददाता, आगरा। सिकंदरा के रुनकता में बच्चों के बीच हुए विवाद के बाद पड़ोसी युवक ने घर के बाहर बैठी 70 वर्षीय वृद्धा की गला रेत कर हत्या कर दी।वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपित चाकू लहराते हुए फरार हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर एसीपी हरिपर्वत अक्षय महादिक समेत थाने का फोर्स पहुंच गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज आरोपित की तलाश की जा रही है।

    बच्चों के विवाद में पड़ोसी ने रेता वृद्धा का गला, पूर्व में मुकदमा की थी रंजिश

     

    रुनकता मुस्लिम बस्ती निवासी 70 वर्षीय फिरदौस के परिवार का पड़ोसी 30 वर्षीय इमरान पुत्र नीलो से विवाद चल रहा था। फिरदौस पक्ष की ओर से इमरान पर कई वर्ष पहले मुकदमा दर्ज कराया था। रविवार को दोनों परिवारों के बच्चों के बीच विवाद के बाद कहासुनी हुई थी। सोमवार दोपहर तीन बजे के करीब आरोपित अचानक वहां आया और घर के बाहर बैठी फिरदौस के ऊपर छुरे से हमला कर दिया। फिरदौस को जमीन पर गिरा कर उसकी गर्दन चाकू से रेत दी। मौके पर ही फिरदौस की तड़प-तड़प कर मौत हो गई।

     

    पुलिस ने पोस्टमार्टम भेजा शव


    दिन दहाड़े हत्या की सूचना पर एसीपी हरिपर्वत समेत थाने का फोर्स मौके पर पहुंच गया। फोरेंसिक टीम द्वारा साक्ष्य संकलन के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। एसीपी ने बताया कि आरोपित की तलाश की जा रही है। स्वजन की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जायेगा।

     

    साइको बताया जा रहा है हत्यारा


    स्थानीय लोगों का कहना है कि इमरान नशे का आदि है। वह मामूली बात पर लोगों से मारपीट करता रहता है। कई बार पहले भी आक्रामक होकर लोगों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर चुका है।