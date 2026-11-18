जागरण संवाददाता, आगरा। नहरों में पानी छोड़े जाते ही उनकी सफाई की पोल खुल गई। अछनेरा क्षेत्र के गोबरा और कीठम गांव में नहर टूटने और ओवरफ्लो होने से कर्ज लेकर बोई गई लगभग 60 बीघा आलू की फसल जलमग्न हो गई। सिंचाई विभाग की लापरवाही से महीनों की किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया। सिंचाई विभाग के प्रति किसानों में आक्रोश है।

गोबरा गांव के पास फतेहपुर सीकरी शाखा (एफएस ब्रांच) नहर टूटने से करीब 60 बीघा फसल में पानी भर गया। वहीं, कीठम स्केप नहर ओवर फ्लो होने से लगभग पांच बीघा आलू की फसल जलमग्न हो गई। किसानों का आरोप है कि लंबे समय से नहरों की सिल्ट सफाई नहीं कराई गई थी। सोमवार रात अचानक पानी छोड़ने से नहर उफान पर आ गई और पानी खेतों में घुस गया।

किसानों का आरोप सिल्ट सफाई न होने से टूटी नहर, किसानों को भारी नुकसान कीठम में प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में भी पानी भर गया। घटना की जानकारी पर भाजपा किसान नेता मोहन सिंह चाहर और विधायक प्रतिनिधि डॉ. रामेश्वर चौधरी मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रभावित खेतों का निरीक्षण कर किसानों से नुकसान की जानकारी ली। मोहन सिंह चाहर ने तत्काल क्षति का आकलन कराकर मुआवजा दिलाने की मांग की है। वहीं, डा. रामेश्वर चौधरी ने अधिकारियों को नुकसान का सर्वे कर रिपोर्ट भेजने को कहा है।