जागरण संवाददाता, आगरा। एसएन मेडिकल कॉलेज में डाउन सिंड्रोम से पीड़ित चार वर्ष के मासूम को खाना निगलने में पांच दिन से परेशानी होने पर जांच कराई गई। एक्स-रे में आहार नली में लॉकेट फंसा हुआ था, एंडोस्कोपी कर लॉकेट को निकाला गया। सोमवार को मासूम की छुट्टी कर दी गई।

बोदला की रहने वाली चार वर्ष की बच्ची को अनुवांशिक डाउन सिंड्रोम की बीमारी है। पांच दिन से खाना निगलने में परेशानी होने पर स्वजन उसे 14 नवंबर को एसएन लेकर पहुंचे।

एसएन के ईएनटी सर्जन डॉ. अखिल प्रताप सिंह ने बताया कि डाउन सिंड्रोम से पीड़ित बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास सामान्य बच्चों की तरह से नहीं होता है। ये ठीक से बोल और चल नहीं पाते हैं। बच्ची कुछ बता नहीं पा रही थी। खेलते समय उसने मुंह में लॉकेट रख लिया वह आहार नली में फंस गया इससे खाना निगलने में परेशानी हो रही थी। एक्स-रे कराने पर आहार नकली में चपटी बाहरी वस्तु फंसी हुई दिखाई दी।