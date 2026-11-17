जागरण संवाददाता, आगरा। स्कूल जाने वाली दिव्यांग छात्राओं को अब आवागमन के लिए मुफ्त ई-ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराई जाएगी। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 20-20 ई-ट्राईसाइकिल वितरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजना का लाभ लेने के लिए छात्राओं को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके साथ ही आवेदन की हार्ड कापी जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय में जमा करनी होगी।

हर विधानसभा क्षेत्र में 20 छात्राओं को मिलेगा लाभ जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ज्ञान देवी ने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उप्र की ओर से यह योजना संचालित की जा रही है। इच्छुक छात्राएं विभाग की वेबसाइट https://hwd.uphq.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। आवेदन की हार्ड कॉपी विकास भवन, संजय पैलेस स्थित जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय के कमरा नंबर पांच में जमा करनी होगी।