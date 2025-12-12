Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Lok Adalat: ट्रैफिक चालान हो या मामला बिजली बिल का, राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटाए जाएंगे छह लाख तक मामले

    By Ali Abbas Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 09:13 PM (IST)

    आगरा में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ ट्रैफिक चालान और बिजली बिल जैसे छह लाख तक के मामलों का निपटारा किया जाएगा। यह अदालत लोगों क ...और पढ़ें

    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, आगरा। राष्ट्रीय लोक अदालत शनिवार 13 दिसंबर को दीवानी परिसर में आयोजित की जाएगी। निस्तारण के लिए छह लाख तक मामले चिन्हित किए हैं। दोनाें पक्ष की आपसी सुलह-समझौते से वादों का निस्तारण किया जाएगा।

    अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव डा. दिव्यानंद द्विवेदी के अनुसार लोक अदालत का उद्घाटन शनिवार सुबह 10:30 बजे जिला जज संजय कुमार मलिक द्वारा किया जाएगा।

    लोक अदालत में आपसी सुलह समझौते के आधार पर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, परिवार न्यायालय, भूमि प्रतितोष अधिकरण, स्थाई लोक अदालत, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम एवं द्वितीय, प्री लिटिगेशन से संबंधित मामले का निस्तारण किया जाएगा।

    लोक अदालत में सभी न्यायिक अधिकारी कर्मचारी पैनल अधिवक्ता, नामित अधिवक्तागण, पराविधिक सेवकगण, बैंक और फाइनेंस एवं मोबाइल कंपनियों के अधिकारी मौजूद रहेंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें