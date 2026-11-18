जागरण संवाददाता, आगरा। हाथरस के सिकंदराराऊ में मुरली कृष्ण मंगलधाम मैरिज होम चोरी की बिजली से रोशन हो रहा था। मैरिज होम में सात किलोवाट का कनेक्शन होने के बावजूद 41 किलोवाट की बिजली चोरी की जा रही थी। एसपी विजिलेंस डीवीवीएनएल अल्का धर्मराज के निर्देश पर पहुंची टीम ने छापेमारी कर बिजली चोरी पकड़ी। मामले में मैरिज होम संचालक के विरुद्ध एंटी थेफ्ट थाना हाथरस में मुकदमा दर्ज कराया गया है।

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (डीवीवीएनएल) में अधिक लाइन लास वाले फीडरों पर बिजली चोरी रोकने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। पांच किलोवाट से अधिक की बिजली चोरी के मामलों में एसपी विजिलेंस की टीम कार्रवाई कर रही है।

मीटर से अलग एलटी लाइन पर केबल डालकर की जा रही थी बिजली चोरी विजिलेंस को सूचना मिली कि सिकंदराराऊ में थाने के सामने स्थित मुरली कृष्ण मंगलधाम मैरिज होम में बिजली चोरी की जा रही है। मैरिज होम का कनेक्शन चिराग वार्ष्णेय निवासी नौरंगाबाद, सिकंदराराऊ के नाम पर सात किलोवाट का है। प्रभारी उपनिरीक्षक प्रवर्तन दल डा. दुष्यंत शर्मा टीम के साथ मौके पर पहुंचे। जांच में सामने आया कि मीटर से बिजली लेने के बजाय एलटी लाइन पर अलग से केबल डालकर बिजली चोरी की जा रही थी।