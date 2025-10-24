आगरा के बदमाशों ने साथियों के साथ मुरैना में डाली थी 20 लाख की डकैती, कार की डेंट से हो गया पर्दाफाश

जागरण संवाददाता, आगरा। मुरैना के मुड़ियाखेड़ा में 15 अक्टूबर को डेयरी दुकानदार नवल किशोर गुप्ता की पत्नी व बेटी को बंधक बनाकर हुई 20 लाख रुपये की डकैती का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। डकैती के मास्टरमाइंड शमसाबाद के जीतू राठौर ने गुजरात के सूरत में नौकरी कर रहे अपने दोस्त विजय वासी राजाखेड़ा राजस्थान के साथ पूरी योजना बनाई थी।

विजय के साथ काम करने वाले अजय निवासी आगरा ने मुरैना में डेयरी दुकानदार का घर बताते हुए कहा कि यहां मोटा माल मिलेगा। इसके बाद 10 बदमाशों की टीम बनाई और सात ने घटना को अंजाम दिया। पुलिस के अनुसार एक भी स्थानीय बदमाश इस घटना में लिप्त नहीं पाया गया।

एसपी समीर सौरभ ने बताया कि अभी तक सात बदमाश हत्थे चढ़ चुके हैं। इनमें राहुल निवासी आगरा, अजय सविता निवासी उदयपुर खालसा बासौनी आगरा, विजय ठाकुर निवासी राजाखेड़ा, वीरेश निवासी शमशाबाद, करन निवासी आगरा, रमाकांश शमशाबाद और श्रीभगवान निवासी राजा खेड़ा शामिल हैं।

मास्टरमाइंड जीतू राठौर सहित धीरज उर्फ देवा ठाकुर निवासी शमसाबाद, सतेंद्र बघेल निवासी लहारपट्टी शमसाबाद फरार हैं। पकड़े गए बदमाशों से पुलिस ने पांच तोला सोने के जेवरात, 750 ग्राम चांदी के आभूषण, चार लाख 53 हजार 750 रुपये के अलावा दो कट्टे, चार कारतूस, डकैती में प्रयोग हुई कार, पांच मोबाइल फोन जब्त किए हैं।

10 बदमाशों में से चार बदमाश ही एक-दूसरे के पुराने परिचित थे। इन पर पूर्व में उप्र-राजस्थान में अपराध दर्ज हैं। इन्होंने फरीदाबाद की एक बैंक में भी डकैती डाली थी। इनके अपराधों का क्षेत्र शमसाबाद और राजाखेड़ा रहा है। पुलिस ने मुरैना से राजाखेड़ा तक 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरे खंगाले।

मुड़ियाखेड़ा पर लगे सीसीटीवी कैमरों में बदमाशों की कार के आगे एक डेंट और दरवाजों के नीचे पीली पट्टी दिखी। इसी निशानी से कार की पहचान करते हुए धौलपुर, बाड़ी, सेंपऊ की सड़कों पर लगे कैमरे खंगालने पर सफलता नहीं मिली।