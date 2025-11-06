Language
    UP Board Exam 2026: यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 18 फरवरी से, आगरा से शामिल होंगे 1.21 लाख परीक्षार्थी

    By Sandeep Kumar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 12:06 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की 2026 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाएं 18 फरवरी से शुरू होंगी। आगरा जिले से 1,21,078 परीक्षार्थी शामिल होंगे, जिनमें हाईस्कूल के 60,305 और इंटरमीडिएट के 60,773 छात्र हैं। परीक्षा कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही विद्यार्थियों में बेचैनी बढ़ गई है। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार परीक्षार्थियों की संख्या में कमी आई है।

    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, आगरा। उप्र माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) की वर्ष 2025-26 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाएं 18 फरवरी से आरंभ होंगी। बुधवार को बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने परीक्षा तिथि व समयसारिणी घोषित कर दी। इस परीक्षा में आगरा के 1,21,078 परीक्षार्थी शामिल होंगे, जिनमें हाईस्कूल के 60305 और इंटर के 60773 परीक्षार्थी हैं। परीक्षा कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही विद्यार्थियों के दिल की धड़कनें बढ़ गई हैं।

    हाईस्कूल की परीक्षा में इस वर्ष शामिल होंगे 60305 परीक्षार्थी

     


    जिला विद्यालय निरीक्षक चंद्रशेखर ने बताया कि इस वर्ष यूपी बोर्ड परीक्षा में आगरा जिले से कुल 1,21,078 परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे। हाईस्कूल में 32,515 बालक और 27,793 बालिकाएं मिलाकर कुल 60,305 परीक्षार्थी हैं, जबकि इंटरमीडिएट में 34,874 बालक और 25,899 बालिकाएं सम्मिलित होकर कुल 60,773 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार आगरा से 2,727 परीक्षार्थी कम पंजीकृत हुए हैं।

     

    इंटर में 60,773 परीक्षार्थी समेत कुल 1,21,078 होंगे शामिल

     


    जबकि वर्ष 2025 में हाईस्कूल व इंटर की परीक्षा 24 फरवरी से शुरू होकर 12 मार्च तक चली थी, जबकि इस बार परीक्षा छह दिन पहले शुरू हो रही है। परीक्षा अवधि 23 दिन व 15 कार्यदिवस में होंगी।


    विद्यार्थियों में बढ़ी बेचैनी

     

    बोर्ड परीक्षा कार्यक्रम जारी होते ही विद्यार्थियों के दिल की धड़कन बढ़ गई है। एमडी जैन इंटर कालेज के 10वीं के छात्र प्रमोद वर्मा का कहना है कि अब समय नहीं रह गया। तीन महीने बाह परीक्षा होगी। ऐसे में शेष पाठ्यक्रम पूरा कर जल्द ही सारा रिवीजन नए सिरे से करना आरंभ करूंगा।


    जीआसी के इंटर के छात्र विरेंद्र कुमार सिंह का कहना था कि अब समय बहुत कम है और तैयारियां बहुत सारी करनी है। अब पढाई में जुटकर अपनी कमियों को पूरा करना है, तभी बोर्ड में अच्छे अंक आएंगे।

    आगरा थी पिछले वर्ष की स्थिति

     

    परिषदीय परीक्षा वर्ष 2025 में हाईस्कूल में 33976 बालक और 27914 बालिका समेत कुल 61890 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। जबकि इंटरमीडिएट में 36435 बालक और 25480 बालिका समेत कुल 61915 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। कुल परीक्षार्थी 123805 थे।