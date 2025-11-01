Language
    ताजमहल में ब्रिटिश टूरिस्ट को बंदर ने काटा, पुलिस बैरियर के पास झुंड बनाकर बैठते हैं बंदर

    By Nirlosh Kumar Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 10:35 PM (IST)

    आगरा के ताजमहल में बंदरों का आतंक बढ़ गया है। पूर्वी गेट पर एक ब्रिटिश पर्यटक को बंदर ने काट लिया, जिससे वह डर गई। पश्चिमी गेट पर बंदरों के झुंड का वीडियो वायरल हो रहा है। गाइड के अनुसार, बंदर ने पर्यटक का पायजामा खींचने की कोशिश की और पैर पर झपट्टा मारा। निगम को बंदरों को पकड़ने के लिए पत्र लिखा गया है।

    जागरण संवाददाता, आगरा। ताजमहल पर बंदरों का आतंक एक बार फिर बढ़ गया है। ताज पूर्वी गेट स्थित टूरिस्ट फेसिलिटेशन सेंटर में ब्रिटिश पर्यटक को बंदर ने काट लिया। पर्यटक बुरी तरह डर गई। उसने किसी तरह की शिकायत दर्ज नहीं कराई, लेकिन बाद में होटल में पहुंचकर उपचार कराया। वहीं, पश्चिमी गेट स्थित ताज सुरक्षा पुलिस के बैरियर के पास झुंड बनाकर बैठे बंदरों का वीडियो इंटरनेट मीडिया में प्रसारित हुआ है।

    गाइड योगेश शर्मा ब्रिटिश पर्यटकों के ग्रुप के साथ शनिवार शाम ताजमहल गए थे। ताज पूर्वी गेट स्थित टूरिस्ट फेसिलिटेशन सेंटर में सुरक्षा जांच के बाद महिला पर्यटक आगे जा रही थीं। इसी दौरान अचानक आए बंदर ने महिला पर्यटक का पाजामा खींचने का प्रयास किया। इसके बाद उसने पैर पर झपट्टा मारा।

    गाइड योगेश शर्मा ने बताया कि इससे पर्यटक काफी डर गई थीं, लेकिन बाद में उन्होंने हिम्मत कर ताजमहल देखा। महिला पर्यटक ने अपना नाम व फोटो खिंचवाने से मना कर दिया। टूर कंपनी ने भी उसकी पहचान उजागर करने से मना किया है। पर्यटकों के लिए ताजमहल में बंदर आएदिन समस्या बन रहे हैं।

    उधर, टूरिस्ट गाइड्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक दान ने इंटरनेट मीडिया में नौ सेकेंड का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया में पोस्ट किया। पश्चिमी गेट पर लगे ताज सुरक्षा पुलिस के बैरियर के समीप झुड बनाकर बैठे बंदर वीडियो में नजर आ रहे हैं।

    ताजमहल के वरिष्ठ संरक्षण सहायक प्रिंस वाजपेयी ने बताया कि पिछले सप्ताह नगर निगम को कुत्तों व बंदरों को पकड़ने के लिए पत्र भेजा गया था।