आगरा में पशुपालकों के लिए खुशखबरी: जन औषधि की तर्ज पर जिले में खुलेंगे 15 पशु औषधि केंद्र, ऑनलाइन आवेदन

जागरण संवाददाता, आगरा। पशु पालकों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। पशु बीमार होने पर उनके लिए दवाएं महंगी नहीं खरीदनी पड़ेंगी। केंद्र सरकार ने जन औषधि केंद्र की तर्ज पर विकास खंड स्तर पर पशु औषधि केंद्र खोले जाने का निर्णय लिया है। जिले के प्रत्येक ब्लॉक पर केंद्र खोले जाना प्रस्तावित है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। पात्रता के आधार पर चयन किया जाएगा। पशुओं से संबंधित सभी तरह की केंद्र पर दवाएं सस्ती दरों पर उपलब्ध करेंगी।

पशुपालकों को मिलेंगी सस्ती दवाएं, ब्लाक स्तर पर खुलेंगे केंद्र, मांगे गए आवेदन किसान पशुपालक भी हैं। केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही हैं। जो लोग केवल पशुपालन का ही काम करते हैं, उन्हें भी मजबूत किया जाना है। बाजार से महंगी दवाएं खरीदने से बच सकें, इसके लिए पशु औषधि केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पशुपालकों को कम कीमत में उच्च गुणवत्ता वाली दवाएं उपलब्ध कराना है।

किसानाें की आय दोगुनी करने के साथ ही, पशुपालकों को भी मजबूत करने का प्रयास अब तक पशु दवाओं का बड़ा हिस्सा निजी बाजारों पर निर्भर है। यहां पर काफी महंगी दराें पर दवाएं मिलतीं हैं। तमाम लोग इसका खर्च नहीं उठा पाते है, इस योजना से न केवल उपचार लागत घटेगी, बल्कि पशुधन संरक्षण व डेयरी क्षेत्र को अप्रत्यक्ष रूप से बढावा भी मिलेगा। पशु औषधि केंद्र खुलने से पशुपालकों को बड़ी राहत मिलेगी। शासन से अब इसके लिए केंद्र स्थापना की प्रक्रिया शुरू हो गई है। केंद्रीय स्तर से पोर्टल शुरू हुआ है।



ऑनलाइन करना होगा आवेदन

पशु औषधि केंद्र खोले जाने के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। http://pashuaushadhi.dahd.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसकी पात्रता पीएम किसान समृद्धि और को-ऑपरेटिव सोसायटी वाले होंगे। आवेदन पत्रों की जांच के साथ उचित स्थान व निरीक्षण की प्रक्रिया विभाग द्वारा की जाएगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं अपर निदेशक ग्रेड-2 को योजना के प्रभावी संचालन की जिम्मेदारी दी गयी है।



पशु औषधि केंद्र पर यह मिलेंगी सुविधाएं पशु औषधि केंद्र खुलने के बाद पशुपालकों को एक ही स्टोर पर सभी सुविधाएं मिल सकेंगी। एंटीबायोटिक, विटामिन, हार्मोनल इंजेक्शन, प्राथमिक उपचार किट व पशु टीकाकरण से संबंधित दवाएं आसानी से सस्ती कीमत पर मिल सकेंगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में यह बदलाव लाने वाला प्रयास साबित हो सकता है।