राजस्थान में खोया था मोबाइल फोन, खाते से निकल गए 13.52 लाख; पीड़ित पहुंचा पुलिस के पास
आगरा के एत्मादपुर निवासी भूपेंद्र सिंह का मोबाइल राजस्थान में खो गया था, जिसके बाद उनके खाते से 13.52 लाख रुपये निकाल लिए गए। उन्होंने साइबर थाने में ...और पढ़ें
जासं, आगरा। राजस्थान गए युवक का मोबाइल फोन खो गया। इसके बाद उनके बैंक खाते से कई बार में 13.52 लाख रुपये निकाल लिए गए। आरोप है कि बैंक खाता होल्ड कराने के बाद भी रुपये कटते गए।
पीड़ित ने साइबर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। जांच में सामने आया है कि पीड़ित के मोबाइल फोन में लाॅक नहीं लगा था, जिस कारण उसका इस्तेमाल अराजकतत्वों ने किया। पुलिस उन लोगों का ब्योरा जुटा रही है, जिन्हें रुपये ट्रांसफर किए गए हैं।
एत्मादपुर के गांव नगला खरगा निवासी भूपेंद्र सिंह ने दर्ज मुकदमे में कहा है कि वह परिवार के साथ 25 अगस्त को राजस्थान के गोगामेड़ी गए थे। 27 अगस्त को वहां से लौटते वक्त मोबाइल फोन खो गया।
मोबाइल में पड़ी सिम का नंबर बैंक खातों व आधार कार्ड से लिंक थीं। 28 व 29 अगस्त को यूपीआइ से पांच-पांच हजार रुपये ट्रांसफर हुए। जानकारी होने पर रहनकला स्थित केनरा बैंक की शाखा में जाकर सूचना देने के साथ बैंक खातों को होल्ड करा दिया।
बावजूद इसके खाते से रुपये कटते गए। एक सितंबर को बैंक गए तब जानकारी हुई कि खाते से 13.52 लाख रुपये कई बार में कट गए हैं। बैंक शाखा में खाते की जगह डेबिट कार्ड बंद किया था। भूपेंद्र की तहरीर पर साइबर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है।
इंस्पेक्टर रीता यादव ने बताया कि पीड़ित के मोबाइल फोन में लाॅक नहीं लगा था। ईमेल भी खुली हुई थी। जिन्हें रुपये ट्रांसफर किए गए हैं, उनका ब्योरा जुटाया जा रहा है।
