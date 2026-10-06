एमएलसी चुनाव-2026: नामांकन में उमड़ी प्रत्याशियों की भीड़, एक दिन में 22 प्रत्याशियों ने भरा पर्चा

जागरण संवाददाता, आगरा। उप्र विधानपरिषद आगरा खंड शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में नामांकन के लिए सोमवार को प्रत्याशियों की भीड़ उमड़ पड़ी। मंडलायुक्त कार्यालय के बाहर और भीतर व्यवस्थाएं डगमगा गईं। एक दिन में 22 प्रत्याशियों ने पर्चा भरे। शिक्षक में 10 और स्नातक में 12 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र भरे। कक्ष में प्रवेश करने के बाद नामांकन प्रक्रिया शाम साढ़े चार बजे तक चली। वहीं लगातार प्रत्याशियों के आने के चलते फतेहाबाद रोड पर सुबह साढ़े 10 से लेकर शाम चार बजे तक रुक-रुक कर जाम लगा। इससे पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को मशक्कत करनी पड़ी।

एमएलसी चुनाव की नामांकन प्रक्रिया मंगलवार दोपहर तीन बजे तक चलेगी। बुधवार को नामांकन पत्रों की जांच होगी। अभी तक तीन प्रत्याशियों ने नामांकन कराया है।

शिक्षक में 10 और स्नातक में 12 प्रत्याशी शामिल सोमवार सुबह 11 बजे से मंडलायुक्त कार्यालय में नामांकन शुरू हुए। गाजे बाजे के साथ प्रत्याशी कार्यालय के बाहर पहुंचे। कार्यालय में प्रवेश को लेकर निर्दलीय प्रत्याशियों-समर्थकों और पुलिस के मध्य नोकझोंक भी हुई। अधिकारियों ने किसी तरीके से बीच बचाव कराया। चार निर्दलीय प्रत्याशियों के 10-10 प्रस्तावकों को भीतर प्रवेश नहीं मिला। इससे स्थिति और भी बिगड़ गई। मंडलायुक्त कोर्ट में शिक्षक के लिए एमएलसी और सपा प्रत्याशी डॉक्टर आकाश अग्रवाल सहित 10 और स्नातक के सपा प्रत्याशी शशांक यादव सहित 12 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया।