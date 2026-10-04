एमएलसी चुनाव 2026: कितने अमीर हैं आगरा से भाजपा प्रत्याशी इंजीनियर हरि किशोर तिवारी?

जागरण संवाददाता, आगरा। भाजपा प्रत्याशी इंजीनियर हरि किशोर तिवारी के पास 1.21 लाख रुपये और पत्नी मधु तिवारी के पास 1.11 लाख रुपये की नकदी है। हरि के पास राइफल और पत्नी के पास रिवाल्वर का लाइसेंस है।

भाजपा प्रत्याशी के पीएनबी बैंक खाता में 77382 रुपये, एक्सिस बैंक में 50 हजार, केनरा बैंक में 78 हजार रुपये और पत्नी के तीन बैंक खातों में 73 हजार रुपये जमा हैं। पति के पास छह लाख और पत्नी के नाम सात लाख रुपये के शेयर हैं।

इंजीनियर हरि किशोर तिवारी और पत्नी के पास है शस्त्र लाइसेंस अगर जेवरात की बात की जाए तो भाजपा प्रत्याशी के पास 200 ग्राम सोना है जिसकी कीमत 30 लाख रुपये है। पत्नी के पास 450 ग्राम सोना है जिसकी कीमत 60 लाख रुपये है। खुद के पास कोई वाहन नहीं है। आय का स्रोत पेंशन है। अगर संपत्तियों की बात की जाए तो भाजपा प्रत्याशी के पास सब मिलाकर 54.25 लाख और पत्नी के पास कुल संपत्तियां 3.50 करोड़ रुपये की हैं। बड़ा बेटा अंकित नारायण ग्रुप शिक्षक संस्थान में उपाध्यक्ष और छोटा बेटा निकुंज तिवारी भारतीय सेना में मेजर के पद पर तैनात है।

शनिवार को हुए हैं चार नामांकन उप्र विधानपरिषद आगरा खंड शिक्षक और स्नातक में शनिवार को सबसे अधिक चार नामांकन हुए। एमएलसी और भाजपा प्रत्याशी डा. मानवेंद्र प्रताप सिंह ने स्नातक और शिक्षक के लिए भाजपा प्रत्याशी इंजीनियर हरि किशोर तिवारी सहित चार ने नामांकन पत्र भरा। दोनों भाजपा प्रत्याशियों ने तीन-तीन सेट में नामांकन पत्र भरे। मंडलायुक्त कार्यालय में प्रवेश को लेकर धक्का मुक्की भी हुई। पुलिस ने रोक पर सभी समर्थकों को रोक दिया। वीडियोग्राफी कराने की बात कही। हालांकि पुलिस के समझाने के बाद प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ ही कार्यालय में प्रवेश कर सके।