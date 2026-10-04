अखिलेश के 'महारथी' आकाश अग्रवाल और शशांक यादव कल करेंगे नामांकन: पार्टी का 'वोट बचाओ-देश बचाओ' अभियान 8 को

जागरण संवाददाता, आगरा। सपा के शिक्षक एमएलसी प्रत्याशी आकाश अग्रवाल और आगरा खंड स्नातक प्रत्याशी शशांक यादव पांच अक्टूबर को नामांकन करेंगे। दोनों सोमवार सुबह 10 बजे समर्थकों सहित ताजनगरी फेज-टू स्थित पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे। वहां से पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं संग नामांकन के लिए कमिश्नरी जाएंगे।

उधर, महानगर व जिला संगठन द्वारा वोट बचाओ-देश बचाओ अभियान में आठ अक्टूबर को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों में 21-21 सदस्यों की समितियां गठित की गई हैं। वोट बचाओ-देश बचाओ अभियान के लिए सपा के जिला व महानगर संगठन की शनिवार को पार्टी कार्यालय में अलग-अलग बैठकें हुईं। अभियान में छह व सात अक्टूबर को प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में महात्मा गांधी की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर ज्ञापन सौंपा जाएगा।