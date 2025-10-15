Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    संस्कृति और सौंदर्य का संगम... मिस टीन यूनिवर्स की फाइनलिस्ट ने देखा ताजमहल

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 11:58 AM (IST)

    मिस टीन यूनिवर्स की फाइनलिस्ट डेनिएला अगुइडेलो ने भारत यात्रा के दौरान ताजमहल का दीदार किया। उन्होंने इस ऐतिहासिक स्मारक की सुंदरता की सराहना की और तस्वीरें साझा कीं। अगुइडेलो भारतीय संस्कृति से भी प्रभावित हुईं और सोशल मीडिया पर अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने ताजमहल को प्रेम और वास्तुकला का अद्भुत नमूना बताया।

    prefferd source google
    Hero Image

    मिस टीन यूनिवर्स की फाइनलिस्ट ने देखा ताजमहल

    जागरण संवाददाता, आगरा। मिस टीन यूनिवर्स की फाइनलिस्ट 24 देशों की प्रतिभागियों ने बुधवार को ताजमहल निहारा। भारत, अमेरिका, स्पेन, फिलीपींस, कनाडा, कोलंबिया, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, नीदरलैंड, मैक्सिको, कंबोडिया, आदि देशों की सुंदरियां इनमें शामिल थीं। ताजमहल में फोटो शूट किया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें