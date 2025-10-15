संस्कृति और सौंदर्य का संगम... मिस टीन यूनिवर्स की फाइनलिस्ट ने देखा ताजमहल

मिस टीन यूनिवर्स की फाइनलिस्ट डेनिएला अगुइडेलो ने भारत यात्रा के दौरान ताजमहल का दीदार किया। उन्होंने इस ऐतिहासिक स्मारक की सुंदरता की सराहना की और तस्वीरें साझा कीं। अगुइडेलो भारतीय संस्कृति से भी प्रभावित हुईं और सोशल मीडिया पर अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने ताजमहल को प्रेम और वास्तुकला का अद्भुत नमूना बताया।

