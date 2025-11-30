दोस्त को छोड़कर लौट रहे दो मेडिकल छात्रों की सड़क दुर्घटना में मौत, बाइक को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर
रविवार शाम हुए सड़क हादसे में एसएन मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस तृतीय वर्ष के दो छात्रों की मौत हो गई। मृतकों में एक छात्र हरदोई का और दूसरा आगरा के कमलानगर का निवासी था। दोनों अपने साथी को बोदला छोड़कर बाइक से लौटते समय दुर्घटना का शिकार हुए। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में मेडिकल छात्र मौके पर पहुंच गए।
जागरण संवाददाता, आगरा। एसएन मेडिकल कालेज के एमबीबीएस तृतीय वर्ष के दो छात्रों की रविवार शाम सड़क हादसे में मौत हो गई। मृतक छात्रों में एक हरदोई और दूसरा शहर के कमलानगर का रहने वाला है। दोनों अपने साथी को बोदला छोड़कर बाइक से वापस लौट रहे थे। हादसे की सूचना पर बड़ी संख्या में मेडिकल छात्र पहुंच गए।
हरदोई के आवास विकास कालोनी निवासी तनिष्क गुप्ता पुत्र अरविंद गुप्ता एमबीबीएस तृतीय वर्ष के छात्र थे। वे संजय प्लेस स्थित पीजी में रहते थे। रविवार शाम छह बजे तनिष्क शहर के विमल वाटिका कमलानगर निवासी सिद्धार्थ के साथ बाइक से निकले थे। बताया गया है कि दोनों अपने दोस्त को बोदला छोड़कर वापस लौट रहे थे। आइएसबीटी के पास एक कार ने बाइक में पीछे से टक्कर मार दी, जिससे दोनों डिवाइडर से टकराकर गिर पड़े।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को एसएन इमरजेंसी भेजा जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। साथी छात्रों की सड़क हादसे में मौत की सूचना पर हास्टल से मेडिकल छात्र पहुंच गए। इंस्पेक्टर हरीपर्वत नीरज शर्मा का कहना है कि घटना स्थल पर एक हेलमेट टूटा हुआ पड़ा था। बाइक को टक्कर किस गाड़ी ने मारी इसकी जानकारी की जा रही है। हरदोई निवासी मेडिकल छात्र के परिवार को सूचना दे दी गई है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।