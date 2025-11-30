दोस्त को छोड़कर लौट रहे दो मेडिकल छात्रों की सड़क दुर्घटना में मौत, बाइक को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर

जागरण संवाददाता, आगरा। एसएन मेडिकल कालेज के एमबीबीएस तृतीय वर्ष के दो छात्रों की रवि‍वार शाम सड़क हादसे में मौत हो गई। मृतक छात्रों में एक हरदोई और दूसरा शहर के कमलानगर का रहने वाला है। दोनों अपने साथी को बोदला छोड़कर बाइक से वापस लौट रहे थे। हादसे की सूचना पर बड़ी संख्या में मेडिकल छात्र पहुंच गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हरदोई के आवास विकास कालोनी निवासी तनिष्क गुप्ता पुत्र अरविंद गुप्ता एमबीबीएस तृतीय वर्ष के छात्र थे। वे संजय प्लेस स्थित पीजी में रहते थे। रविवार शाम छह बजे तनिष्क शहर के विमल वाटिका कमलानगर निवासी सिद्धार्थ के साथ बाइक से निकले थे। बताया गया है कि दोनों अपने दोस्त को बोदला छोड़कर वापस लौट रहे थे। आइएसबीटी के पास एक कार ने बाइक में पीछे से टक्कर मार दी, जिससे दोनों डिवाइडर से टकराकर गिर पड़े।