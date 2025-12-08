आगरा मेयर के भतीजे ने सहायक नगर आयुक्त से की धक्कामुक्की, स्टेडियम में जान से मारने की धमकी दी

जागरण संवाददाता, आगरा। नगर निगम में अब तक मेयर और नगर आयुक्त के बीच तनातनी चल रही थी। रविवार को एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में सहायक नगर आयुक्त अशोक प्रिय गौतम से मेयर हेमतलता दिवाकर के भतीजे हर्ष चौधरी ने धक्कामुक्की कर दी। इतना ही नहीं उनसे गाली गलौज करके नगर आयुक्त का साथ न छोड़ने पर जान से मारने की धमकी भी दी। सहायक नगर आयुक्त ने घटना के संबंध में पुलिस आयुक्त को प्रार्थना पत्र भेज दिया है। वहीं मेयर घटना की जानकारी होने से इन्कार कर रही हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

भीड़ के सामने धमकाने और नगरायुक्त को देख लेने का लगाया आरोप

रविवार सुबह एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम मेें खेल प्रतिस्पर्धा का आयोजन था। सुबह 6.45 बजे मेयर हेमलता दिवाकर के साथ भतीजा हर्ष भी थे। सहायक नगरायुक्त अशोक प्रिय गौतम का कहना है कि हर्ष चौधरी गालियां देते हुए सार्वजनिक रूप से धक्का मुक्की करने लगा। कहा कि नगरायुक्त अंकित खंडेलवाल का कहना मानते रहोगे तो पिटाई के साथ ही जान से हाथ भी धोना पड़ सकता है। उन्होंने नगरायुक्त को भी अपशब्द कहे और उनको देख लेने की धमकी दी।



वाट्सएप कॉल कर रुपये, निजी कार्य कराने की करता है मांग, नहीं सुनने पर धमकाता अशाेक प्रिय गौतम का कहना था कि हर्ष ने कई बार वाट्सएप कॉल के माध्यम से अपने निजी कार्य कराने की, रुपये की मांग पहले भी कर चुका है। मांग पूरी न करने पर वह पहले भी मुझे पिटाई की धमकी दे चुका है। मेरा साथ हुई घटना से मुझे मानसिक रूप से आघात हुआ है। सहायक नगरायुक्त ने अपने परिवार भी स्वयं के कार्य पर जाने के बाद असुरक्षा जताई है। उनका कहना है कि उक्त व्यक्ति पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।



