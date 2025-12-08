Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आगरा मेयर के भतीजे ने सहायक नगर आयुक्त से की धक्कामुक्की, स्टेडियम में जान से मारने की धमकी दी

    By Ambuj Upadhyay Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 08:29 AM (IST)

    आगरा में मेयर के भतीजे हर्ष चौधरी पर सहायक नगर आयुक्त अशोक प्रिय गौतम के साथ स्टेडियम में धक्कामुक्की और गाली गलौज करने का आरोप है। आरोप है कि हर्ष ने ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    मेयर हेमलता दिवाकर।

    जागरण संवाददाता, आगरा। नगर निगम में अब तक मेयर और नगर आयुक्त के बीच तनातनी चल रही थी। रविवार को एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में सहायक नगर आयुक्त अशोक प्रिय गौतम से मेयर हेमतलता दिवाकर के भतीजे हर्ष चौधरी ने धक्कामुक्की कर दी। इतना ही नहीं उनसे गाली गलौज करके नगर आयुक्त का साथ न छोड़ने पर जान से मारने की धमकी भी दी। सहायक नगर आयुक्त ने घटना के संबंध में पुलिस आयुक्त को प्रार्थना पत्र भेज दिया है। वहीं मेयर घटना की जानकारी होने से इन्कार कर रही हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भीड़ के सामने धमकाने और नगरायुक्त को देख लेने का लगाया आरोप


    रविवार सुबह एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम मेें खेल प्रतिस्पर्धा का आयोजन था। सुबह 6.45 बजे मेयर हेमलता दिवाकर के साथ भतीजा हर्ष भी थे। सहायक नगरायुक्त अशोक प्रिय गौतम का कहना है कि हर्ष चौधरी गालियां देते हुए सार्वजनिक रूप से धक्का मुक्की करने लगा। कहा कि नगरायुक्त अंकित खंडेलवाल का कहना मानते रहोगे तो पिटाई के साथ ही जान से हाथ भी धोना पड़ सकता है। उन्होंने नगरायुक्त को भी अपशब्द कहे और उनको देख लेने की धमकी दी।


    वाट्सएप कॉल कर रुपये, निजी कार्य कराने की करता है मांग, नहीं सुनने पर धमकाता

    अशाेक प्रिय गौतम का कहना था कि हर्ष ने कई बार वाट्सएप कॉल के माध्यम से अपने निजी कार्य कराने की, रुपये की मांग पहले भी कर चुका है। मांग पूरी न करने पर वह पहले भी मुझे पिटाई की धमकी दे चुका है। मेरा साथ हुई घटना से मुझे मानसिक रूप से आघात हुआ है। सहायक नगरायुक्त ने अपने परिवार भी स्वयं के कार्य पर जाने के बाद असुरक्षा जताई है। उनका कहना है कि उक्त व्यक्ति पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।

    पहले भी हुआ था विवाद

     

    पिछले दिनों हर्ष पर अवर अभियंता के साथ अभद्रता के आरोप लगे थे। उन्होंने नगर निगम में शाम के समय उसके साथ हाथापाई की थी, जिसके बाद समझौता हो गया था। मामला दर्ज नहीं हुआ था।




    सहायक नगरायुक्त और अन्य कर्मचारियों के साथ स्टेडियम का निरीक्षण किया है। वे पूरे समय मेरे ही साथ रहे थे। ऐसी कोई घटना नहीं हुई। हेमलता दिवाकर कुशवाह, मेयर

    सहायक नगरायुक्त की ओर से घटना की जानकारी मिली है। उच्चाधिकारियों को अवगत कराया जा रहा है। साथ ही जांच करा कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अंकित खंडेलवाल, नगरायुक्त