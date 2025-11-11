पढ़ाई छोड़ कर घर में कैद... रास्ता रोककर करता है छेड़छाड़, तमंचा दिखाकर देता है रेप की धमकी
आगरा में एक युवती ने शादीशुदा युवक पर छेड़छाड़ और दुष्कर्म की धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार, युवक उसे शादी करने के लिए दबाव बना रहा था और इनकार करने पर तमंचा दिखाकर धमका रहा था। डर के कारण युवती ने पढ़ाई छोड़ दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, आगरा। सदर क्षेत्र की युवती ने अपनी दुकान पर सामान खरीदने आने वाले युवक पर छेड़छाड़ और धमकाने का आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार आराेपित ने पीछा करना शुरू कर दिया। वाट्सएप पर संदेश भेजने पर नंबर ब्लाक किया तो रास्ते में राेक कर तमंचा दिखा दुष्कर्म और हत्या करने की धमकी दी।
आरोपित के पहले से शादीशुदा होने की जानकारी होने पर मना किया तो लगातार धमका रहा है। डर के कारण पीड़िता पढ़ाई छोड़ कर घर में कैद रहने को मजबूर है। पुलिस शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर आरोपित की तलाश कर रही है।
दो बार तमंचा दिखा धमकाने का आरोप, सदर पुलिस मुकदमा दर्ज कर तलाश में जुटी
पीड़िता ने बताया कि उनकी दुकान पर इटोरा गांव का अरुण भी सामान लेने आता था। आरोपित ने किसी तरह उनका मोबाइल नंबर पता कर लिया। वाट्सएप पर संदेश भेजने पर नंबर ब्लाक किया तो अलग अलग नंबरों से संदेश भेजने लगा। पीछा कर रास्ते में राेक कर शादी करने की कहने लगा। मना करने पर तमंचा दिखाते हुए गोली मारकर खुद आत्महत्या करने की धमकी देने लगा।
आरोपित के पहले से शादीशुदा और एक बच्चे का पिता होने की जानकारी मिली। वह आरोपित के घर शिकायत करने गई। इसके बाद आरोपित ने वाट्सएप पर कॉल की और पत्नी को तलाक देकर शादी करने की बोलने लगा। मना करने पर दुष्कर्म करने की धमकी दे रहा है। उसकी धमकियों से डर कर पढ़ाई छोड़ दी है। पुलिस शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर आरोपित की तलाश कर रही है।
