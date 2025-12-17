आम का पेड़ अगले सीजन में भर जाएगा फलों से, अभी कर लें उपाय; हर वर्ष भरपूर लीजिए स्वाद

जागरण संवाददाता, आगरा। आम एक एकांतर फलदार पेड़ है, इसमें एक वर्ष अच्छी पैदावार होती है तो दूसरे वर्ष फल नहीं आते हैं या कम पैदावार होती है। हर वर्ष पेड़ पर आम आएं इसके लिए ट्रीटमेंट की जरूरत होती है।



डा. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय के प्लांट फिजियोलाजी एंड बायोकेमिस्ट्री के असिस्टेंट प्रोफेसर डा. नरेंद्र प्रताप वर्मा ने बताया कि आम के पेड़ पर लगातार हर वर्ष फल न आने का कारण नमी की कमी, आम के बौर पर फंगल लगना, कार्बन नाइट्रोजन का रेशियो कम होने के साथ ही पोषक तत्व की कमी होती है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आम पर फरवरी से जून तक फल आते हैं, आम एक एकांतर फल है इसलिए एक वर्ष आम की अच्छी पैदावार होने के बाद दूसरे वर्ष पेड़ अपनी पत्तियों और शाखाओं को बढ़ाता है इसलिए फल नहीं आते हैं या बहुत कम आते हैं। हर वर्ष आम लगें इसके लिए जून जुलाई में आम की फसल पूरी होने के बाद उसकी कटाई छटाई करें।

पेड़ पर पांच से सात ग्राम पैक्लोबूट्राजोल का छिड़काव करना चाहिए। डेढ़ किलोग्राम नाइट्रोजन, 750 ग्राम फोस्फोरस, और डेढ़ किलोग्राम पोटाश का पेड़ पर छिड़काव हर महीने करना चाहिए। इससे पोषक तत्व की कमी नहीं रहेगी। आम के पेड़ पर फंगस ना लगे।

इसके लिए अक्टूबर से दिसंबर के बीच पेड़ से एक मीटर की दूरी पर गड्ढा खोदकर उसमें गोबर के साथ फंगल रोगनाशक ट्राइकोडर्मा मिलाकर डाल दें। इससे पेड़ की जड़ तक फंगल रोगनाशक पहुंच जाता है और पाउडरी सफेद फंगस रोग नहीं लगता है।