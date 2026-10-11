लिखना होगा हर हिसाब: डिब्बाबंद मिठाइयों पर पैकिंग और एक्सपायरी डेट अनिवार्य, मिठाई कब बनी-कब होगी खराब?

जागरण संवाददाता, आगरा। डिब्बाबंद मिठाइयां कब पैक हुई या फिर कितनी पुरानी हो गई है। इसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाती थी लेकिन 15 अक्टूबर से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। प्रत्येक डिब्बाबंद मिठाई कब बनी और कब यह खराब होगी, इसका पूरा हिसाब अंकित करना होगा। अगर किसी विक्रेता द्वारा इसकी जानकारी नहीं दी जाती है तो मिठाइयों को जब्त करते हुए दुकानदार पर जुर्माना भी लगेगा।

इसके लिए खाद्य सुरक्षा एवं औैषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने छह टीमों का गठन किया गया है। दो मोबाइल टीमों को भी लगाया गया है। वहीं खुली मिठाइयों में यह नियम लागू नहीं होगा। 15 अक्टूबर से डिब्बाबंद मिठाइयों पर पैकिंग और एक्सपायरी डेट लिखना अनिवार्य जिले में डिब्बाबंद मिठाइयों का कारोबार करोड़ों रुपये का है। एफएसडीए आंकड़ों के अनुसार 500 मिठाई विक्रेताओं ने पंजीकरण करा रखा है। मिठाइयों को पैक कर उसकी बिक्री की जाती है। अभी तक डिब्बों में पैकिंग या फिर एक्सपायरी डेट अंकित नहीं होती थी। डिब्बा लंबे समयतक बंद रहने के कारण उसमें रखी मिठाइयां खराब हो जाती थीं। उपभोक्ताओं द्वारा इसकी शिकायतें एफएसडीए अधिकारियों से की जाती थी। जिस पर आयुक्त डॉ. रोशन जैकब ने दिशा निर्देश जारी किए हैं।