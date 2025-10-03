जागरण संवाददाता, आगरा। जी हां, यूपी वालों अब पब्लिक प्‍लेस पर गाना गाने से पहले सौ बार सोचिएगा। क्‍योंकि आगर की सदर पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर गाना गा रहे युवक को गिरफ्तार किया है।

पुलिस के अनुसार बुधवार शाम राजपुर चुंगी स्थित गौरव स्वीट्स के पास स्थित शराब के ठेके पर खड़ा एक युवक अश्लील गाने गा रहा था।

सूचना मिलते ही उप निरीक्षक आदित्य कुमार रूहल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। जोर-जोर से 'चोली के पीछे क्या है' गाना गा रहे शहीदनगर निवासी रिजवान कुरैशी को गिरफ्तार किया।

पहले मूर्ति विसर्जन को लेकर दो पक्षों में मारपीट

आगरा: यमुना किनारा रोड पर बने अस्थाई विसर्जन कुंड के पास पहले मूर्ति विसर्जन को लेकर दो पक्षों में कहासुनी के बाद मारपीट हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। विजयदशमी पर जगह-जगह भक्तों ने दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए यात्राएं निकालीं।