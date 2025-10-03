यूपी वालों सावधान! पब्लिक प्लेस पर ऐसे गाने गाए तो जाना पड़ेगा जेल, एक युवक गिरफ्तार
आगरा में सदर पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर अश्लील गाना गाने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। राजपुर चुंगी स्थित शराब के ठेके के पास गाना गाने की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की। वहीं यमुना किनारे मूर्ति विसर्जन को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई जिसमें तीन युवक घायल हो गए। पुलिस ने स्थिति को संभाला। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
जागरण संवाददाता, आगरा। जी हां, यूपी वालों अब पब्लिक प्लेस पर गाना गाने से पहले सौ बार सोचिएगा। क्योंकि आगर की सदर पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर गाना गा रहे युवक को गिरफ्तार किया है।
पुलिस के अनुसार बुधवार शाम राजपुर चुंगी स्थित गौरव स्वीट्स के पास स्थित शराब के ठेके पर खड़ा एक युवक अश्लील गाने गा रहा था।
सूचना मिलते ही उप निरीक्षक आदित्य कुमार रूहल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। जोर-जोर से 'चोली के पीछे क्या है' गाना गा रहे शहीदनगर निवासी रिजवान कुरैशी को गिरफ्तार किया।
पहले मूर्ति विसर्जन को लेकर दो पक्षों में मारपीट
आगरा: यमुना किनारा रोड पर बने अस्थाई विसर्जन कुंड के पास पहले मूर्ति विसर्जन को लेकर दो पक्षों में कहासुनी के बाद मारपीट हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। विजयदशमी पर जगह-जगह भक्तों ने दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए यात्राएं निकालीं।
यमुना किनारे रोड पर भी प्रशासन ने विसर्जन के लिए अस्थाई कुंड बनाए थे। गुरुवार दोपहर यहां पहले प्रतिमा विसर्जन करने को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। इसका एक वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ है।
वीडियो में युवक डंडे, बेल्ट से एक-दूसरे को पीटते नजर आ रहे हैं। मारपीट में तीन युवक घायल हो गए। किसी भी पक्ष ने पुलिस में शिकायत नहीं की है।
