बिग बॉस में छाईं आगरा की ग्लैमर क्वीन, वोट देकर बढ़ाएं मालती चाहर का हौसला!

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 10:26 PM (IST)

    आगरा की ग्लैमर क्वीन मालती चाहर 'बिग बॉस' में अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। अपने ग्लैमरस अंदाज और मजबूत व्यक्तित्व के कारण वे दर्शकों का ध्यान आकर्षित कर रही हैं। दर्शकों से अपील की जा रही है कि वे मालती चाहर को वोट देकर उनका समर्थन करें, जिससे उन्हें शो में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। मालती का 'बिग बॉस' का सफर काफी दिलचस्प होने की उम्मीद है।

    जागरण संवाददाता, आगरा। शहर की शान और भारतीय क्रिकेटर दीपक चाहर व राहुल चाहर की बहन मालती चाहर इन दिनों टीवी के सबसे लोकप्रिय रियलिटी शो बिग बॉस में अपने हुनर और आत्मविश्वास का रंग बिखेर रही हैं।

    वाइल्ड कार्ड एंट्री के जरिए शो में पहुंचीं मालती की खूबसूरती, समझदारी और आत्मविश्वास ने दर्शकों को खासा प्रभावित किया है। इस हफ्ते वे नॉमिनेशन लिस्ट में शामिल हैं और अब आगरा की इस प्रतिभा को शो में बनाए रखने की जिम्मेदारी दर्शकों की है।

    मिस इंडिया की रह चुकी हैं फाइनलिस्ट

    बिग बॉस, जिसे सुपरस्टार सलमान खान होस्ट करते हैं, दुनियाभर में सबसे चर्चित रियलिटी शो में से एक है।
    मालती इससे पहले फेमिना मिस इंडिया की फाइनलिस्ट रह चुकी हैं और ‘गदर’ फेम डायरेक्टर अनिल शर्मा की फिल्म ‘जीनियस’ में रॉ एजेंट की भूमिका निभा चुकी हैं।

    केंद्रीय विद्यालय, आगरा से पढ़ाई करने के बाद मालती ने लखनऊ से बी.टेक किया था। आईएएस बनने का सपना देखने वाली मालती ने बाद में ग्लैमर की दुनिया में कदम रखा और आज वे फिल्मों, ओटीटी प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया पर अपने ग्लैमरस लुक और एक्टिंग टैलेंट से हजारों फॉलोअर्स का दिल जीत चुकी हैं।

    अब बिग बॉस के मंच पर मालती चाहर आगरा की पहचान और आत्मविश्वास की मिसाल बनकर उभर रही हैं। अगर आप चाहते हैं कि आगरा की यह स्टार शो में और आगे बढ़े, तो उसे वोट देकर जीत की राह पर बनाए रखें!