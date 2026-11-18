जागरण संवाददाता, आगरा। फैशन डिजाइनिंग, टेक्सटाइल, फैशन टेक्नोलॉजी और फैशन मैनेजमेंट के क्षेत्र में करियर बनाने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए राहत की खबर है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन (एनआइएफटीईई) 2027 के लिए आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ा दी है।

अब अभ्यर्थी 24 नवंबर तक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश परीक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के विभिन्न स्नातक, परास्नातक, लेटरल एंट्री, आर्टिसन और पीएचडी कार्यक्रमों में शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए प्रवेश मिलेगा।

एनटीए की ओर से ये भी कहा गया है कि जो अभ्यर्थी 24 नवंबर तक आवेदन नहीं कर पाएंगे, उन्हें विलंब शुल्क के साथ 25 से 29 नवंबर तक फॉर्म जमा करने का अवसर मिलेगा। इसके बाद आवेदन गलतियों को सुधारने के लिए 30 नवंबर से दो दिसंबर तक करेक्शन विंडो खुलेगी।