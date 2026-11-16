प्रोफेसरों को हर महीने मिलेंगे एक लाख रुपये, कौन और कैसे कर सकते हैं आवेदन? जानिए डिटेल

जागरण संवाददाता, आगरा। तकनीकि शिक्षा को उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप बनाने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआइसीटीई) ने इंडस्ट्री फेलोशिप प्रोग्राम (आइएफपी) 2026-27 के फेज-दो के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत चयनित शिक्षकों को एक साल तक देश की विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में काम करने और नई तकनीकों का व्यावहारिक अनुभव हासिल करने का मौका मिलेगा।

खास बात यह है कि फेलोशिप के दौरान शिक्षकों को हर महीने एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसमें 75 हजार रुपये एआइसीटीई और कम से कम 25 हजार रुपये संबंधित इंडस्ट्री की ओर से दिए जाएंगे। इसके अलावा शिक्षकों को अपने मूल संस्थान से मिलने वाला वेतन भी मिलता रहेगा।आवेदन की अंतिम तिथि 15 दिसंबर निर्धारित है।

एक साल तक कंपनियों में काम कर सीखेंगे नई तकनीक इस कार्यक्रम का उद्देश्य कॉलेजों में पढ़ाई जाने वाली तकनीक और इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रही आधुनिक तकनीक के बीच की दूरी कम करना है। फेलोशिप के दौरान शिक्षक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, बायोटेक्नोलॉजी और अन्य उभरते क्षेत्रों में काम करने का अनुभव हासिल कर सकेंगे। इससे वे कक्षाओं में छात्रों को किताबी ज्ञान के साथ उद्योगों में इस्तेमाल होने वाली तकनीकों और कार्यप्रणाली की जानकारी भी दे सकेंगे।