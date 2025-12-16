Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुंबई से आगरा-लखनऊ तक नेटवर्क से जुड़े ड्रग पैडलर को देता था हेरोइन, वेबसीरीज में काम कर चुका है तस्कर मानसिंह

    By Ali Abbas Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 10:18 AM (IST)

    एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की पूछताछ में पता चला कि फिल्म कलाकार मानसिंह मुंबई से हेरोइन लाकर आगरा और लखनऊ में ड्रग पैडलर को देता था। मुंबई में शूटिं ...और पढ़ें

    Hero Image

    हेरोइन तस्करी में पकड़ा गया मानसिंह।

    जागरण संवाददाता, आगरा। हेरोइन की तस्करी में जेल भेजे गए फिल्म और वेब सीरिज के कलाकार मानसिंह से पूछताछ में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को कई महत्वपूर्ण जानकारी मिली हैं। वह मुंबई से हेरोइन लाकर आगरा और लखनऊ तक नेटवर्क से जुड़े ड्रग पैडलर को देता था। वह उसे विभिन्न पार्टियों तक पहुंचाते थे। वह फिल्मों में संघर्ष के दाैरान ड्रग तस्करों के संपर्क में आया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वर्ष 2008 में मुंबई फिल्मों में भाग्य आजमाने गया था मानसिंह

    एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स गिरोह के सरगना फिरोजाबाद निवासी शैलेंद्र राणा और महोबा निवासी तौहीद को एक वर्ष पहले जेल भेज चुकी है। तस्करी में वांछित मूलरूप से दिल्ली के राजौरी गार्डन निवासी मानसिंह वर्तमान में न्यू आगरा के इंद्रपुरी में किराए पर रह रहा था।वह वेब सीरिज और फिल्म फर्जी में छोटे-मोटे रोल कर चुका था।

    शूटिंग के लिए सेट बनाने वाला तौहीद देता था हेरोइन

    मानसिंह ने बताया कि वर्ष 2008 में वह मुंबई गया था। वहां पर स्टूडियाें में काम के लिए चक्कर लगाने के दौरान शूटिंग के लिए सेट बनाने वाले ताैहीद से मुलाकात हुई। उसी के माध्यम से वह हेरोइन की तस्करी करने लगा। तौहीद को मुंबई के अंधेरी इलाके में नाइजीरियन गिरोह हेरोइन देते थे। जिसे वह उसके माध्यम से आगरा और लखनऊ में खपाता था।

    नाइजीरियाई नागरिक मोबाइल का उपयोग नहीं करते हैं। वह निश्चित स्थानों पर कुछ समय के लिए मिलते थे। जिसके चलते वह पकड़ में नहीं आते थे। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के सीओ उमेश पंवार ने बताया कि गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है।