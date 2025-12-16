मुंबई से आगरा-लखनऊ तक नेटवर्क से जुड़े ड्रग पैडलर को देता था हेरोइन, वेबसीरीज में काम कर चुका है तस्कर मानसिंह

जागरण संवाददाता, आगरा। हेरोइन की तस्करी में जेल भेजे गए फिल्म और वेब सीरिज के कलाकार मानसिंह से पूछताछ में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को कई महत्वपूर्ण जानकारी मिली हैं। वह मुंबई से हेरोइन लाकर आगरा और लखनऊ तक नेटवर्क से जुड़े ड्रग पैडलर को देता था। वह उसे विभिन्न पार्टियों तक पहुंचाते थे। वह फिल्मों में संघर्ष के दाैरान ड्रग तस्करों के संपर्क में आया था।

वर्ष 2008 में मुंबई फिल्मों में भाग्य आजमाने गया था मानसिंह एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स गिरोह के सरगना फिरोजाबाद निवासी शैलेंद्र राणा और महोबा निवासी तौहीद को एक वर्ष पहले जेल भेज चुकी है। तस्करी में वांछित मूलरूप से दिल्ली के राजौरी गार्डन निवासी मानसिंह वर्तमान में न्यू आगरा के इंद्रपुरी में किराए पर रह रहा था।वह वेब सीरिज और फिल्म फर्जी में छोटे-मोटे रोल कर चुका था।

शूटिंग के लिए सेट बनाने वाला तौहीद देता था हेरोइन मानसिंह ने बताया कि वर्ष 2008 में वह मुंबई गया था। वहां पर स्टूडियाें में काम के लिए चक्कर लगाने के दौरान शूटिंग के लिए सेट बनाने वाले ताैहीद से मुलाकात हुई। उसी के माध्यम से वह हेरोइन की तस्करी करने लगा। तौहीद को मुंबई के अंधेरी इलाके में नाइजीरियन गिरोह हेरोइन देते थे। जिसे वह उसके माध्यम से आगरा और लखनऊ में खपाता था।