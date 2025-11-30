Language
    6 दिसंबर से 5 दिन चलेगी लखनऊ इंटरसिटी: कोहरे के कारण कई ट्रेनें रद, होशियारपुर एक्सप्रेस में भी बदलाव

    By Yashpal Singh Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 01:09 PM (IST)

    आगरा में कोहरे के कारण 1 दिसंबर से कई ट्रेनें रद्द की जा रही हैं, जिसमें होशियारपुर एक्सप्रेस भी शामिल है, जो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को नहीं चलेगी। 6 दिसंबर से लखनऊ इंटरसिटी शनिवार और रविवार को नहीं चलेगी। दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा मरम्मत कार्य के चलते जनवरी और फरवरी में 34 ट्रेनें रद्द रहेंगी। यात्रियों को रद और परिवर्तित रूट वाली ट्रेनों की जानकारी दी जा रही है।

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, आगरा। संभावित कोहरे को देखते हुए एक दिसंबर से कई ट्रेनों को रद किया जा रहा है। आगरा कैंट-होशियारपुर एक्सप्रेस सहित अन्य शामिल हैं। होशियारपुर एक्सप्रेस का संचालन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को नहीं होगा। छह दिसंबर से लखनऊ इंटरसिटी शनिवार और रविवार को नहीं चलेगी। वर्तमान में यह ट्रेनें सप्ताह में हर दिन चलती हैं। ट्रेनों में यह बदलाव 28 फरवरी तक रहेगा।

    28 फरवरी तक सात दिनों के बदले पांच दिन ही होगा संचालन

    रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए रद हुईं ट्रेनों और रूट में बदलाव वाली ट्रेनों का प्रचार प्रसार कराया जा रहा है। ताज एक्सप्रेस का संचालन ग्वालियर से झांसी के मध्य नहीं होगा। यह व्यवस्था एक दिसंबर से बदलेगी।


    जनवरी और फरवरी में रद रहेंगी 34 ट्रेनें

    आगरा। दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा जनवरी और फरवरी में काजीपेट से बल्हारशाह खंड के मध्य तीसरी रेल लाइन की मरम्मत का कार्य कराया जाएगा। इसके चलते जनवरी और फरवरी में 34 ट्रेनों को रद कर दिया गया है। रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि गोरखपुर-तिरुवनंतपुरम एक्सप्रेस, बरौनी-एर्णाकुलम एक्सप्रेस, एर्णाकुलम-बरौनी एक्सप्रेस, यशंतवपुर-योगनगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस, बेंगलुरु-कानपुर सेंट्रल एक्सप्रेस, चरलापाल्ली-निजामुद्दीन एक्सप्रेस, हैदराबाद-देहरादून एक्सप्रेस प्रमुख रूप से शामिल हैं।