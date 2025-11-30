6 दिसंबर से 5 दिन चलेगी लखनऊ इंटरसिटी: कोहरे के कारण कई ट्रेनें रद, होशियारपुर एक्सप्रेस में भी बदलाव

जागरण संवाददाता, आगरा। संभावित कोहरे को देखते हुए एक दिसंबर से कई ट्रेनों को रद किया जा रहा है। आगरा कैंट-होशियारपुर एक्सप्रेस सहित अन्य शामिल हैं। होशियारपुर एक्सप्रेस का संचालन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को नहीं होगा। छह दिसंबर से लखनऊ इंटरसिटी शनिवार और रविवार को नहीं चलेगी। वर्तमान में यह ट्रेनें सप्ताह में हर दिन चलती हैं। ट्रेनों में यह बदलाव 28 फरवरी तक रहेगा।

28 फरवरी तक सात दिनों के बदले पांच दिन ही होगा संचालन रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए रद हुईं ट्रेनों और रूट में बदलाव वाली ट्रेनों का प्रचार प्रसार कराया जा रहा है। ताज एक्सप्रेस का संचालन ग्वालियर से झांसी के मध्य नहीं होगा। यह व्यवस्था एक दिसंबर से बदलेगी।