Lucknow Expressway पर 4 सालों में कितने हादसे हुए... कितने लोग मरे? ये रिपोर्ट चौंका देगी 

जागरण संवाददाता, आगरा। लखनऊ एक्सप्रेसवे पर वर्ष 2021 से सितंबर 2025 तक 7024 हादसे हुए। इन हादसों में 811 लोगों की मृत्यु हो गई, वहीं 8355 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सबसे अधिक 3881 कार हादसे का शिकार हुए। हादसों के ये आंकड़े सुप्रीम कोर्ट सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में सामने आए। हादसे रोकने के लिए अधिवक्ता केसी जैन ने बैठक में सुझाव दिए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वरिष्ठ अधिवक्ता केसी जैन ने बताया कि 24 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट सड़क सुरक्षा समिति की बैठक नई दिल्ली में हुई। बैठक में उन्हें भी आमंत्रित किया गया था। बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष जस्टिस अभय मनोहर सपरे ने की।

बैठक में भारत सरकार के सड़क परिवहन व राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय के सचिव वी उमाशंकर एवं उत्तर प्रदेश के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर व अन्य अधिकारी शामिल हुए। आगरा को लखनऊ से जोड़ने वाले 302 किलोमीटर लंबे लखनऊ एक्सप्रेसवे की सड़क सुरक्षा को लेकर चर्चा हुई। बैठक में लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुए हादसों की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।