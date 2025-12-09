Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Looteri Dulhan: धूमधाम से शादी, सुहागरात और मुंह दिखाई... 5वें दिन परिवार को खाना; जब आंख खुली तो पति घर देखकर रह गया सन्न

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 09:07 AM (IST)

    आगरा के मलपुरा में शादी के पांच दिन बाद एक नवविवाहिता जेवर और नकदी लेकर फरार हो गई। पति जगबीर ने पुलिस को बताया कि उसकी शादी 1 दिसंबर को हुई थी। 6 दिस ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    संवाद सूत्र, जागरण, मलपुरा। आगरा के गांव खलौआ में एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके में चर्चा छेड़ दी है। विवाह के सिर्फ पांच दिन बाद ही नवविवाहिता अचानक घर से गायब हो गई। परिजन जब नींद से जागे तो घर के खुले दरवाजे, अस्त–व्यस्त सामान और खाली पड़ी अलमारी देखकर हैरान रह गए। पीड़ित पति जगबीर ने आरोप लगाया है कि दुल्हन सोने–चांदी के जेवरात, मोबाइल फोन समेत कीमती सामान लेकर फरार हो गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अयोध्या का रहने वाला बताया था

    जगबीर ने बताया कि उसकी शादी 1 दिसंबर को अयोध्या निवासी बताई गई महिला से हुई थी। शादी के बाद घर में खुशी का माहौल था। मुंह दिखाई के लिए गांव और आसपास से लगातार लोग आ रहे थे। नवविवाहिता भी सबका मुस्कुराते हुए स्वागत करती रही। उन्होंने बताया कि छह दिसंबर की शाम नवविवाहिता ने पूरे परिवार के लिए खाना बनाया और सबको प्रेम पूर्वक परोसा। रात सामान्य तरीके से बीती, लेकिन अगली सुबह परिवार की आंख काफी देरी से खुली तो कहानी ने करवट ले ली। घर के सभी दरवाजे खुले थे। दुल्हन का कहीं पता नहीं था।

    जेवर और नकदी लेकर हुई फरार

    अलमारी के सभी दरवाजे खुले हुए और सामान बिखरा पड़ा था। विवाहिता के बिस्तर के पास दवाइयों के खाली पत्ते भी मिले, जिसने रहस्य और गहरा दिया। घर का निरीक्षण करने पर पता चला कि सोने–चांदी के जेवर, मोबाइल फोन और अन्य कीमती सामान गायब थे। परिवार ने गांव व आसपास तलाश की, लेकिन नवविवाहिता का कोई सुराग नहीं लगा। इसके बाद पीड़ित जगबीर ने मलपुरा थाने में तहरीर दी।

    मलपुरा इंस्पेक्टर विनोद कुमार मिश्र ने बताया कि प्रार्थना–पत्र मिल गया है और मामले की जांच की जा रही है।