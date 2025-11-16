वेतन-पेंशन विसंगति को लेकर लेखपालों ने किया काम का बहिष्कार, सुबह से दोपहर तक दिया धरना

जागरण संवाददाता, आगरा। वेतन और पेंशन विसंगति, पदनाम परिवर्तन, मानदेय में वृद्धि सहित अन्य मांगों को लेकर शनिवार को जिलेभर के लेखपालों ने कार्य बहिष्कार किया। संपूर्ण समाधान दिवस में भी शामिल नहीं हुए। सुबह 10 से दोपहर दो बजे तक तहसील सदर में लेखपालों ने धरना दिया। एडीएम सिटी यमुनाधर चौहान को ज्ञापन सौंपा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



लंबे समय से लेखपाल संबंधित मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लखनऊ में भी विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं। मगर, अभी तक 2800 ग्रेड पे नहीं किया गया है। पदोन्नति विसंगति को भी दूर नहीं किया गया है। इसे लेकर शनिवार को सभी लेखपाल तहसील सदर में जुटे और विरोध प्रदर्शन किया।