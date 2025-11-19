'पद की लालसा में नेता अपना जमीर खो रहे' आगरा में बोले कल्किधाम पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम
कल्किधाम पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम महाराज ने कहा कि कुछ राजनीतिक दलों ने भारत की संस्कृति को मिटाने का काम किया है। उन्होंने नौवामील में एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि नेता पद की लालसा में अपना जमीर गिरवी रख रहे हैं। उन्होंने धर्म और राजनीति के स्वस्थ संबंध पर जोर दिया और आध्यात्मिक जागरण के लिए कल्कि विद्या महापीठ के गठन की जानकारी दी।
संवाद सूत्र, जागरण, मलपुरा। भारत की संस्कृति को एक हजार वर्ष तक विदेशियों ने मिटाने की कोशिश की लेकिन वे ऐसा नहीं कर सके। हालांकि कुछ राजनीति दलों ने बहुत शीघ्र यह काम कर करके दिखा दिया। अब विधायक, सांसद पद पाने की लालसा में नेता अपना जमीर गिरवी रख रहे हैं। ये विचार मंगलवार को संभल जिले के कल्किधाम पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने व्यक्त किए।
नौवामील स्थित श्रीमती शांतिदेवी कन्या इंटर कॉलेज में कार्यक्रम में हुए शामिल
आचार्य नौवामील स्थित श्रीमती शांति देवी कन्या इंटर कॉलेज में चौधरी मंजीत सिंह स्मृति जन सेवा समिति के रजत समारोह में आए थे। चौधरी उदयभान सिंह ने समिति के कार्य गिनाए। हरियाणा के प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया, केंद्रीय राज्यमंत्री एसपी सिंह बघेल, सांसद राजकुमार चाहर, पूर्व सांसद रामशंकर कठेरिया, पूर्व विधायक डॉ. राजेंद्र सिंह, समाजसेवी पूरन डावर ने विचार रखे।
दिए सवालों के जवाब
आध्यात्मिक जागरण के लिए प्रमुख योजनाएं क्या हैं? कल्कि विद्या महापीठ का गठन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से समाज को आध्यात्म और मानवता के मार्ग के लिए प्रेरित किया जाएगा।
धर्म और राजनीति के स्वस्थ संबंध को आप कैसे देखते हैं? राजनीति में धर्म होना चाहिए, लेकिन धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति को नैतिकता और कर्तव्य धर्म से शक्ति मिलती है, जबकि धर्म को सत्ता की राजनीति से दूर रखना चाहिए।
आप अक्सर सत्य बोलने पर जोर देते हैं। आज के कई धार्मिक नेताओं में इसकी कमी क्यों दिखती है?
जो लोग समाज या राष्ट्र को तोड़ने की बात करते हैं, वे धार्मिक हो ही नहीं सकते। सत्य से दूर होकर धर्म की बात करना केवल भ्रम फैलाना है।
ये रहे मौजूद
संचालन पूर्व जिला शासकीय अधिवक्ता बसंत गुप्ता ने किया। जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष प्रदीप भाटी, प्राचार्य प्रशांत गुप्ता, डॉ. जीएन टंडन, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत पौनिया, डॉ. जयपाल सिंह, डॉ. सियाराम शर्मा, डॉ. रामबाबू हरित मौजूद रहे। 705 रोगियों को निश्शुल्क उपचार: स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर में 705 लोगों का निश्शुल्क परीक्षण किया।
