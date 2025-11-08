सामूहिक दुष्कर्म की पीड़िता से किया अधिवक्ता ने अस्मत का सौदा, दबिश में टूटे पैर

जागरण संवाददाता, आगरा। सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता को समझौता कराने का झांसा देकर होटल में बुलाया और अधिवक्ता ने उसके साथ दुष्कर्म किया। युवती के शिकायत करने के बाद पुलिस ने अधिवक्ता की गिरफ्तारी को दबिश दी तो वह छत से कूद गया। इससे उसके दोनों पैर टूट गए।

पुलिस ने उसे एसएन मेडिकल कालेज इमरजेंसी में भर्ती करा दिया। शनिवार को पुलिस ने आरोपित अधिवक्ता का अस्पताल में ही रिमांड कराया है। होटल के रजिस्टर में अधिवक्ता की एंट्री है और सीसीटीवी फुटेज में वह होटल में नजर आ रहा है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जब्त कर लिए और फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य संकलित कर लिए हैं।

औरैया की रहने वाली एक युवती ने वर्ष 2022 में एत्मादपुर थाने में वहीं के युवकों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। अब युवती ने प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता जितेंद्र सिंह निवासी ट्रांसयमुना के खिलाफ दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को एकता थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।

मुकदमे में युवती का आराेप है कि उसके साथ आरोपित ने ताज रायल होटल में दुष्कर्म किया। उसका कहना कि वह पूर्व में दर्ज मुकदमे में तारीख करने आई थी। गुरुवार को आरोपित अधिवक्ता ने उससे संपर्क कर समझौते का प्रस्ताव रखा। तारीखों से परेशान होकर वह तैयार हो गईं।

आरोप है कि अधिवक्ता उसे गाड़ी से कुबेरपुर ले गया, रास्ते में बीयर पिलाई। कुबेरपुर में एक आरोपित से मुलाकात कराई, लेकिन समझौता नहीं हुआ। रात होने पर रुकने की व्यवस्था कराने की बात कहते हुए अधिवक्ता ने ताज रायल होटल में कमरा दिलाया। इसके बाद अधिवक्ता चला गया।



रात में अधिवक्ता दोबारा लौटकर आया और केस संबंधित बात करने के लिए कहा। युवती का आरोप है कि दरवाजा खोलते ही अधिवक्ता ने उसे पकड़ लिया और दुष्कर्म किया। वह पानी लेने के बहाने कमरे से बाहर आकर छिप गई। अधिवक्ता के कमरे से निकलते ही खुद को कमरे में बंद कर लिया।

पुलिस से फोन पर बात नहीं होने के कारण वह रातभर कमरे में छिपी रही। शुक्रवार सुबह थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। एडीसीपी सिटी आदित्य ने बताया कि दुष्कर्म के मुकदमे में अधिवक्ता को पुलिस टीम गिरफ्तार करने गई तो वह छत से कूद गया। इससे वह घायल हुआ है। उसका इलाज चल रहा है।



