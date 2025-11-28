दिन में कूड़ा बीन कर करते थे रैकी, फिर में रात में तोड़ देते ताले; महिला सहित पश्चिम बंगाल के तीन गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, आगरा। शाहगंज में बंद मकान में हुई चोरी की वारदात का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। कूड़ा बीनने की आड़ में आरोपितों ने रेकी की। मकान को सूना पाकर रात में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने महिला सहित तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। 1.98 लाख रुपये व जेवर गलवा कर तैयार कराए सोने के दो टुकड़े बरामद किए हैं। एसीपी लोहामंडी गौरव सिंह ने प्रेसवार्ता में बताया शाहगंज के आलोक नगर में रहने वाले अजय कुमार श्रीवास्तव 15 नवंबर को भतीजे की शादी में परिवार सहित शामिल होने गए थे। घर को सूना पाकर रात में चोरों ने जेवर व 35 हजार रुपये चोरी कर लिए थे।

शाहगंज पुलिस ने गुरुवार को मूलरूप से मालदा टाउन पश्चिम बंगाल में रहने वाले व वर्तमान में बीच का उखर्रा थाना एकता में रह रहे अबुल हुसैन व बारह खंभा खेरिया मोड़ निवासी फरीद व शिल्पी निवासी राजपुर चुंगी को गिरफ्तार किया।

बताया कि आरोपितों ने चोरी की वारदात स्वीकार की है। वह दिन में मोहल्ले में कूड़ा बीनने की आड़ में सूने मकानों की रेकी करते थे और रात वारदात को अंजाम देते थे। चोरी किए जेवर फरीद की बहन शिल्पी के जरिए गलवाकर तीन टुकड़े बनवा लिए थे।