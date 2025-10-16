पुलिस की तत्काल कार्रवाई से परिवार में लौटीं खुशियां... आगरा से अगवा बच्ची दिल्ली से बरामद

जागरण संवाददाता, आगरा। ताजगंज से अपहृत की गई बच्ची दिल्ली में मिली है। आगरा व दिल्ली पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए गुरुवार तड़के बच्ची को बरामद कर लिया। वहीं बच्ची के लापता होने पर स्वजन व भाजपा नेता रातभर ताजगंज थाने में मौजूद रहे। बच्ची के बरामद होने की सूचना पर सभी ने राहत की सांस ली है।

बुधवार को घर से खेलने समय लापता हु ई थी



ताजगंज के पुरानी मंडी में रहने वाले मोनू ठाकुर की चार वर्षीय बेटी गोल्डी बुधवार दोपहर 12 बजे के करीब घर के बाहर खेल रही थी। इस बीच बच्ची अचानक लापता हो गई। स्वजन ने आसपास में उसकी तलाश की, लेकिन बच्ची का सुराग नहीं लगा। स्वजन ने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज चेक किए तो एक मुस्लिम व्यक्ति बच्ची को हाथ पकड़कर ले जाते दिख रहा है। कुछ दूरी पर वह बच्ची को आटो में बैठा लेता है। दो सामुदाय से जुड़ा मामला होने के कारण तनाव की स्थिति पैदा हो गई। चाचा सोनू ठाकुर ने बताया कि बच्ची का अपहरण करने वाले व्यक्ति ने पहले उसे खाने-पीने का सामान दिलाया। इसके बाद उसका अपहरण कर अपने साथ ले गया।