पुलिस की तत्काल कार्रवाई से परिवार में लौटीं खुशियां... आगरा से अगवा बच्ची दिल्ली से बरामद
आगरा के ताजगंज से एक चार वर्षीय बच्ची का अपहरण हो गया था। सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति उसे ले जाता दिखा। पुलिस ने दिल्ली पुलिस की मदद से बच्ची को दिल्ली में ढूंढ निकाला और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बच्ची के मिलने से परिवार और स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली।
जागरण संवाददाता, आगरा। ताजगंज से अपहृत की गई बच्ची दिल्ली में मिली है। आगरा व दिल्ली पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए गुरुवार तड़के बच्ची को बरामद कर लिया। वहीं बच्ची के लापता होने पर स्वजन व भाजपा नेता रातभर ताजगंज थाने में मौजूद रहे। बच्ची के बरामद होने की सूचना पर सभी ने राहत की सांस ली है।
बुधवार को घर से खेलने समय लापता हुई थी
ताजगंज के पुरानी मंडी में रहने वाले मोनू ठाकुर की चार वर्षीय बेटी गोल्डी बुधवार दोपहर 12 बजे के करीब घर के बाहर खेल रही थी। इस बीच बच्ची अचानक लापता हो गई। स्वजन ने आसपास में उसकी तलाश की, लेकिन बच्ची का सुराग नहीं लगा। स्वजन ने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज चेक किए तो एक मुस्लिम व्यक्ति बच्ची को हाथ पकड़कर ले जाते दिख रहा है। कुछ दूरी पर वह बच्ची को आटो में बैठा लेता है। दो सामुदाय से जुड़ा मामला होने के कारण तनाव की स्थिति पैदा हो गई। चाचा सोनू ठाकुर ने बताया कि बच्ची का अपहरण करने वाले व्यक्ति ने पहले उसे खाने-पीने का सामान दिलाया। इसके बाद उसका अपहरण कर अपने साथ ले गया।
पुलिस ने आरोपित की लोकेशन को किया ट्रैक
पुलिस को कैंट रेलवे स्टेशन पर सीसीटीवी फुटेज की जांच में बच्ची नजर आई। इस बीच आरोपित की मोबाइल लोकेशन भी पुलिस ने ट्रैक कर ली। दिल्ली पुलिस के सहयोग से गुरुवार सुबह बच्ची को बरामद कर लिया गया। आरोपित को भी गिरफ्तार किया गया है, हालांकि इसकी पुष्टि पुलिस की ओर से नहीं की गई थी। बच्ची के लापता होने के बाद स्वजन के साथ ही भाजपा नेताओं ने थाने का घेराव किया था। रातभर स्वजन और भाजपा नेता थाने में मौजूद रहे। गुरुवार सुबह बच्ची के बरामद होने पर सभी ने राहत की सांस ली।
