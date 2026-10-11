आगरा खेरिया मोड़-ईदगाह आरओबी को 90 दिन बंद करने की तैयारी, 10 करोड़ से बदलेंगे पुराने गर्डर

जागरण संवाददाता, आगरा। नई दिल्ली-आगरा रेल खंड स्थित खेरिया मोड़-ईदगाह रेल ओवर ब्रिज (आरओबी) को 90 दिन तक बंद करने की तैयारी चल रही है। रेलवे यह कार्य 10 करोड़ रुपये से कराएगा। रेल ट्रैक के ऊपर और आसपास के पुराने गर्डर को बदला जाएगा। आरओबी को बंद करने की अनुमति रेलवे ने पुलिस से मांगी है।

अधिकारियों की बैठक भी हो चुकी है। आरओबी पुराने होने के चलते गर्डर की मरम्मत पर जोर दिया गया है। भारी वाहनों पर पहले से ही रोक लगी है। पुलिस की अनुमति मिलते ही रेलवे कार्य शुरू करेगा। रेलवे टीम ने नए गर्डर मंगवा लिए हैं।

वर्ष 1970 में खेरिया मोड़-ईदगाह आरओबी 17 करोड़ रुपये से बना था। 56 साल पुराने इस आरओबी पर अब तक छह बार मरम्मत हो चुकी है।

आरओबी के दोनों तरफ की लोहे की प्लेट जर्जर हो चुकी थीं। जिसे दो माह पूर्व बदला गया। आरओबी में 32 बियरिंग और 20 गर्डर हैं। इसमें 12 गर्डर को बदला जाएगा। यह गर्डर रेल ट्रैक के ठीक ऊपर के हैं।

10 करोड़ रुपये से रेलवे की टीम पुराने गर्डर को बदलेगी आरओबी से हर दिन दो लाख से अधिक वाहन गुजरते हैं। जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि 12 गर्डर पुराने हो गए हैं। एक बार भी इन्हें नहीं बदला गया है। ऐसे में पुराने गर्डर को बदलना पड़ेगा। इस कार्य में 90 दिनों का समय लगेगा। पुलिस से आरओबी को बंद करने की अनुमति मांगी गई है।