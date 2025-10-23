"पूरे क्षेत्र को फूंक देंगे", खंदौली में युवक ने फायरिंग करने का वीडियो किया पोस्ट, मामला जानकर उड़ जाएंगे होश  

जागरण संवाददाता, खंदौली। कस्बा खंदौली में बुधवार को हुई फायरिंग कांड के नामजद आरोपी गोलू ठाकुर की एक वीडियो गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर वायरल हो गई। वीडियो में गोलू ठाकुर दुनाली बंदूक से लगातार फायरिंग करता नजर आ रहा है। इसके साथ पोस्ट की गई लाइन में लिखा गया है — “पूरे क्षेत्र को फूंक देंगे”। वीडियो के वायरल होते ही पूरे क्षेत्र में दहशत और तनाव का माहौल गहरा गया है।

नहीं हुई आरोपियों की गिरफ्तारी

ग्रामीणों का कहना है कि यह वीडियो पुलिस प्रशासन की लापरवाही को उजागर करता है। घटना के दो दिन बीत जाने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, जिससे लोगों में आक्रोश है। वायरल क्लिप पर कई स्थानीय लोगों ने सोशल मीडिया पर टिप्पणी करते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है।



जानकारी के अनुसार, यह वीडियो इंस्टाग्राम पर 27 जुलाई 2024 को अपलोड की गई थी, लेकिन अब दोबारा वायरल हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि आरोपियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि वे खुलेआम हथियारों के साथ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। लोगों ने पुलिस से मांग की है कि आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बहाल की जाए, ताकि आमजन में व्याप्त भय और तनाव समाप्त हो सके।