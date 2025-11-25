Kasturba Gandhi विद्यालय का निरीक्षण करने पहुंचीं राज्य महिला आयोग अध्यक्ष, मिली तमाम अनियमितताएं

जागरण संवाददाता, आगरा। खेरागढ, सैंया स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में अनियमितताएं, लापरवाही और शिक्षक राजनीति हावी है, जिससे विद्यालय में पढ़ाई का कोई माहौल नहीं है।

शिक्षकों ने बच्चों को अपने-अपने गुटों में बांट लिया है, जिससे सभी हमेशा एक-दूसरे की बुराई करते रहते हैं। विद्यालय में न पढ़ाई अच्छी है, न खाना-पीना और न सफाई।

लगातार शिकायतें मिलने पर उप्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डा. बबीबा सिंह चौहान ने जब विद्यालय का निरीक्षण किया, तो वहां की स्थिति देख वह भी हैरान रह गईं।

उन्होंने बताया कि विद्यालय में चारों ओर अव्यवस्थाएं ही अव्यवस्थाएं थीं। न साफ-सफाई थी, न खान-पान की स्थिति और स्तर अच्छा था। विद्यालय में चार शिक्षिकाएं हैं, लेकिन चारों में मतभेद हैं। स्थिति यह है कि उन्होंने सभी बच्चों को अपने-अपने पक्ष में करके चार गुट में बांट दिया है।