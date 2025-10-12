एक पति और दो पत्नियां... शीला और मन्नू ने एक घर में मनाई करवाचौथ, रामबाबू की कैसे हुईं दो शादियां?
आगरा में करवाचौथ के अवसर पर एक अनोखा दृश्य देखने को मिला। नगला बिहारी और खेरागढ़ में दो पतियों ने अपनी दो-दो पत्नियों के साथ करवाचौथ मनाया। नगला बिहारी के रामबाबू निषाद ने अपनी दोनों पत्नियों, शीला और मन्नू के साथ व्रत खोला। खेरागढ़ में भी एक पति अपनी दो पत्नियों के साथ करवाचौथ मनाते दिखे। इन वीडियो को देखकर लोग हैरान हैं और दंपतियों की सराहना कर रहे हैं।
जागरण संवाददाता, आगरा। करवाचौथ पर ताजनगरी की गलियों में दंपति ने प्यार की नई मिसाल पेश की। इंटरनेट मीडिया पर दो वीडियो प्रसारित हो रहे हैं। दोनों वीडियो आगरा के की बताए जा रहे हैं। एक वीडियो में एत्माद्दौला के नगला बिहारी के रहने वाला पति अपने दो पत्नियों संग तो दूसरा खेरागढ़ में पति अपनी दो पत्नियों संग करवा चौथ मनाते दिख रहा है।
खैरागढ़ और नगला बिहारी में पतियों ने दो-दो पत्नियों संग मनाया करवाचौथ
एत्माद्दौला के नगला बिहारी के रामबाबू निषाद अपनी दो पत्नियों, शीला और मन्नू का व्रत एक साथ खुलवाते दिख रहे हैं। मजदूर रामबाबू की पहली शादी शीला से हुई, फिर आफिस में मन्नू से प्यार हुआ। घरवालों की मंजूरी से दूसरी शादी की और आज तीनों खुशी से एकसाथ एक ही घर में रहते हैं।
दोनों के वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हैं, बधाई दे रहे लोग
करवा चौथ पर दोनों पत्नियों ने निर्जला व्रत रखा, चांद को अर्घ्य दिया और रामबाबू दोनाें पत्नियों को माला पहनाते दिख रहे हैं। वहीं दूसरा वीडियो खेरागढ़ की है, जहां एक पति अपनी दो पत्नियों करवाचौथ का पूजन करते दिख रहा है। करवा चौथ पर उन्होंने घर में उत्सव मनाया, दोनों को उपहार दिए। इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित इस कहानी को देख लोग हैरान हैं और तारीफ भी कर रहे हैं।
