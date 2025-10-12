एक पति और दो पत्नियां... शीला और मन्नू ने एक घर में मनाई करवाचौथ, रामबाबू की कैसे हुईं दो शादियां?

जागरण संवाददाता, आगरा। करवाचौथ पर ताजनगरी की गलियों में दंपति ने प्यार की नई मिसाल पेश की। इंटरनेट मीडिया पर दो वीडियो प्रसारित हो रहे हैं। दोनों वीडियो आगरा के की बताए जा रहे हैं। एक वीडियो में एत्माद्दौला के नगला बिहारी के रहने वाला पति अपने दो पत्नियों संग तो दूसरा खेरागढ़ में पति अपनी दो पत्नियों संग करवा चौथ मनाते दिख रहा है।

एत्माद्दौला के नगला बिहारी के रामबाबू निषाद अपनी दो पत्नियों, शीला और मन्नू का व्रत एक साथ खुलवाते दिख रहे हैं। मजदूर रामबाबू की पहली शादी शीला से हुई, फिर आफिस में मन्नू से प्यार हुआ। घरवालों की मंजूरी से दूसरी शादी की और आज तीनों खुशी से एकसाथ एक ही घर में रहते हैं।