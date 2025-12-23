Kangana Ranaut के खिलाफ आगरा की अदालत में चल रहा मामला, पुलिस ने अब तक पेश नहीं की आख्या
आगरा की अदालत में कंगना रनौत के खिलाफ चल रहे मामले में न्यू आगरा थाना पुलिस द्वारा आख्या पेश नहीं करने पर न्यायालय ने एसएचओ न्यू आगरा को 13 जनवरी को आ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, आगरा। न्यायालय के आदेश के बाद भी न्यू आगरा थाना पुलिस ने कंगना रनौत मामले में आख्या प्रस्तुत नहीं की। न्यायालय ने एसएचओ न्यू आगरा को पत्र भेजकर 13 जनवरी को आख्या प्रस्तुत करने के लिए पुन: आदेश दिए हैं।
हिमाचल के मंडी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा सांसद एवं फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के विरुद्ध किसानों के अपमान एवं राजद्रोह के मामले में विचाराधीन वाद में मंगलवार को भी न्यू आगरा थाना पुलिस ने आख्या प्रस्तुत नहीं की। यह मामला दिल्ली में किसानों के धरने को लेकर अभिनेत्री द्वारा की गई टिप्पणी के बाद दर्ज कराया गया था।
इस पर वादी अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता राजवीर सिंह, सुखवीर सिंह चौहान एवं बीएस फौजदार ने आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा कि पुलिस जानबूझकर उक्त मामले में आख्या प्रस्तुत नहीं कर रही है।
न्यायालय ने अधिवक्ताओं के तर्क सुनने के बाद एसएचओ न्यू आगरा को पत्र भेजकर 13 जनवरी 2026 को आवश्यक रूप से आख्या प्रस्तुत करने के आदेश करते हुए इसी तारीख को सुनवाई के लिए नियत किया है। कंगना रनौत की ओर से स्थानीय अधिवक्ता विवेक शर्मा ने पक्ष रखा।
