Kangana Ranaut के खिलाफ आगरा की अदालत में चल रहा मामला, पुलिस ने अब तक पेश नहीं की आख्या

जागरण संवाददाता, आगरा। न्यायालय के आदेश के बाद भी न्यू आगरा थाना पुलिस ने कंगना रनौत मामले में आख्या प्रस्तुत नहीं की। न्यायालय ने एसएचओ न्यू आगरा को पत्र भेजकर 13 जनवरी को आख्या प्रस्तुत करने के लिए पुन: आदेश दिए हैं।

हिमाचल के मंडी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा सांसद एवं फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के विरुद्ध किसानों के अपमान एवं राजद्रोह के मामले में विचाराधीन वाद में मंगलवार को भी न्यू आगरा थाना पुलिस ने आख्या प्रस्तुत नहीं की। यह मामला दिल्ली में किसानों के धरने को लेकर अभिनेत्री द्वारा की गई टिप्पणी के बाद दर्ज कराया गया था।