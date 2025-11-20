ताजमहल की खूबसूरती में खो गए Junior Trump, रेड गाउन में Girlfriend के साथ खिंचाए जमकर फोटो

जागरण संवाददाता, आगरा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने गुरुवार को ताजमहल देखा। अपने मित्रों के साथ आए जूनियर ट्रंप करीब 45 मिनट तक स्मारक में रुके।

इस दौरान वह ताजमहल की सुंदरता पर मुग्ध नजर आए। जूनियर ट्रम्प की विजिट के दौरान पर्यटकों को स्मारक में रोक दिया गया, जिससे उन्हें परेशानी उठानी पड़ी।

जूनियर ट्रम्प दोपहर 3:10 बजे ताजमहल पहुंचे। जूनियर ट्रंप होटल अमर विलास से ताजमहल के पूर्वी गेट तक बैटरी कार में बैठकर पहुंचे। स्मारक में प्रवेश करने के बाद गाइड नितिन सिंह ने उन्हें ताजमहल से सम्बंधित जानकारी दी।

जूनियर ट्रंप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ थे। उन्होंने रेड कलर का गाउन पहन रखा था। वीडियो प्लेटफार्म और सेंट्रल टैंक स्थित डायना चेयर पर फोटोग्राफी कराई। वह 3:55 बजे तक ताजमहल में रहे।

इस दौरान उन्होंने गाइड से स्मारक की पच्चीकारी, इतिहास आदि के बारे में जानकारी की।

पर्यटकों को रोका गया

ट्रम्प जूनियर के ताजमहल में प्रवेश करने के बाद पर्यटकों को फोरकोर्ट में रोक दिया गया। ट्रम्प जूनियर के वीडियो प्लेटफार्म पर पहुंचने से पहले वहां से सभी पर्यटकों को हटा दिया गया। सेंट्रल टैंक से भी पर्यटकों को हटा दिया गया।